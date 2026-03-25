Vyhral 50 miliónov, no e-maily hádzal do koša: Považoval ich za PODVOD! Keď sa dozvedel, že to je pravda, ONEMEL

CANBERRA - Správu o životnej výhre najskôr vymazal, pretože ju považoval za podvod. Austrálčan napokon zistil, že sa stal multimilionárom, stačilo jediné kliknutie!
Obyvateľ austrálskeho Melbourne zažil moment, ktorý by väčšina ľudí považovala za sen. Ako informuje lotériová spoločnosť The Lott, vyhral v lotérii 50 miliónov austrálskych dolárov, no dlho o tom vôbec netušil, oznámenie o výhre totiž nepovažoval za dôveryhodné. Lotériová spoločnosť sa ho snažila kontaktovať, no bez úspechu. Pri registrácii mal uvedené neaktuálne telefónne číslo, a tak sa k nemu nevedeli dovolať. Keď mu poslali e-mail, skončil okamžite v koši.
Výherca priznal, že správu automaticky označil za spam. Až keď mu podobné upozornenie prišlo opakovane, začal mať pochybnosti. Rozhodol sa preto skontrolovať svoj hráčsky účet. Práve tam ho čakalo prekvapenie, správy boli pravdivé a on sa skutočne stal milionárom. Zaujímavosťou je, že nepatril medzi pravidelných hráčov a do žrebovania vložil len minimálnu sumu.
S novonadobudnutým bohatstvom pritom neplánuje žiadne extravagantné výdavky. Ako uviedol, jeho snom je vlastné bývanie, ktoré si doteraz nemohol dovoliť. Aj po výhre chce zostať pri zemi a žiť skromne, pričom si plánuje kúpiť dom na predmestí. V rovnakom žrebovaní však nevyhral iba on. Ďalší traja hráči si odniesli menšie, no stále výrazné výhry vo výške približne 300-tisíc austrálskych dolárov.