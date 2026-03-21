Má 32 rokov a šéfuje verejnému domu: Zabudnite na drogy a zbrane, realita za dverami vás šokuje!

AMSTERDAM - Mladá manažérka legálneho verejného domu búra stereotypy o sexbiznise. Tvrdí, že jej práca sa v mnohom podobá bežnej firme a najväčším problémom sú predsudky verejnosti.
Tridsaťdvaročná Catherine De Noire vedie jeden z najväčších legálnych verejných domov v Európe. Napriek tomu, čo si mnohí predstavujú, jej každodenný život podľa nej nemá nič spoločné s obrazom plným kriminality, drog či násilia. „Ľudia očakávajú, že budem niekto úplne iný – muž obklopený zbraňami alebo stereotypná madam. Keď ma stretnú, sú prekvapení, že som úplne normálna žena,“ opisuje pre portál Need To Know.
Popri práci v sexbiznise sa venuje aj akademickej kariére a študuje psychológiu, pričom sa zameriava práve na fungovanie tohto odvetvia. Do brandže vstúpila ešte ako mladá, pričom ju oslovil najmä model legálneho a regulovaného prostredia, kde majú pracovníčky kontrolu nad svojou prácou. Podľa jej slov funguje verejný dom podobne ako bežná firma. Ženy pracujú ako nezávislé osoby, určujú si vlastné ceny aj pracovný čas a manažment zabezpečuje najmä priestory a bezpečnosť. Dôraz sa kladie na pravidlá, hygienu a ochranu všetkých zúčastnených.
Za roky praxe sa stretla s rôznymi, často bizarnými situáciami. Spomína napríklad prípad, keď klient namiesto očakávanej služby strávil čas opravou kúpeľne, či situácie, ktoré odhaľujú komplikované medziľudské vzťahy. Zároveň upozorňuje, že mnohé predstavy o sexbiznise sú skreslené. Tvrdí, že v legálnom prostredí ide o regulovanú činnosť s jasnými pravidlami, kde má bezpečnosť prioritu a spolupracuje sa aj s rôznymi organizáciami.
Koľko masturbácie je už priveľa? Lekárka prelomila mlčanie a vysvetlila, kedy vám tento zvyk začne skutočne škodiť!
Kľúčom je neodsudzovať ľudí
Debata o legalizácii verejných domov je pritom v mnohých krajinách stále aktuálna. Napríklad v Spojenom kráľovstve je síce samotný predaj sexu legálny, no prevádzkovanie verejných domov zákon zakazuje, čo vytvára komplikované podmienky pre pracovníkov aj štát. Manažérka zdôrazňuje, že kľúčom je neodsudzovať ľudí za ich rozhodnutia, pokiaľ sú legálne a dobrovoľné. Jej príbeh tak ukazuje menej známu stránku odvetvia, ktoré je často zahalené predsudkami, no v realite môže fungovať oveľa organizovanejšie, než si verejnosť myslí.