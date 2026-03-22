Nedeľa22. marec 2026, meniny má Beňadik, Benedikt, zajtra Adrián

Susedia si budú klepať na čelo, no vy budete mať NAJKRAJŠIU trávu na ulici! Expert radí: TAKTO choďte po trávniku

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

LONDÝN - Nezvyčajná rada odborníka z Kráľovskej záhradníckej spoločnosti zrejme prekvapí viacerých záhradkárov. Podľa jeho slov môže totiž jednoduchá „tučniacia chôdza“ pomôcť zhutniť pôdu, zlepšiť kontakt semien so živinami a podporiť rast hustého trávnika a to najmä pri jeho zakladaní zo semien.

Alex Hankey z Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (RHS) hovorí, že ak budete po vysiatom trávniku chodiť ako tučniak, podporíte rast trávy. Tučniaky robia krátke kroky s plochými chodidlami a podľa odborníka môže práve táto technika pomôcť záhradkárom stlačiť pôdu. Ako jeden z troch správcov záhrad v hlavnej záhrade RHS Wisley v Surrey uviedol, že tento postup dokáže nahradiť tradičné valcovanie, ak náhodou nemáte k dispozícii valec, infromuje Daily Mail.

Pôda má množstvo prázdneho priestoru, kde sa nachádzajú červy, mravce a korene rastlín, a tie oddeľujú semená od živín potrebných na rast. „Keď je pôda kyprá, treba ju pritlačiť. Môžete použiť valec alebo po nej kráčať ako tučniak, aby sa zhutnila okolo semien,“ povedal Hankey pre The Telegraph. David Hedges-Gower, predseda Lawn Association, uviedol, že tento typ chôdze je kľúčový najmä pri zakladaní nového trávnika. Zároveň doplnil, že tento spôsob nie je potrebné opakovať. RHS uvádza, že pestovanie trávnatej plochy zo semien má výhody oproti použitiu hotového trávnika, napríklad aj v tom, že je to lacnejšie.

Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami! Prečítajte si tiež

Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!

Toto je dôležité

Semená sa tiež ľahšie prepravujú na a s ich siatím môžete počkať na ideálne poveternostné podmienky, zatiaľ čo trávnik, ktorý nepoložíte krátko po dodaní, sa môže znehodnotiť. RHS uvádza: „Ak máte na výber, skorá jeseň je lepšia na výsev, pretože semená sa stihnú zakoreniť pred prvými silnými mrazmi a počas zimy si vytvoria pevný koreňový systém. Pri jarnom výseve sa tráva nemusí zakoreniť rýchlo, lebo skôr investuje energiu do kvitnutia.“ Existuje aj viacero druhov semien, z ktorých si možno vybrať podľa potrieb používateľa a miesta, kde bude trávnik. Dôležité je tiež pripraviť pôdu: odstrániť burinu, prekypriť ju, pridať hnoj, ak je ľahká a rýchlo priepustná, a následne ju spevniť napríklad aj pomocou „tučniacej chôdze“.

Viac o téme: TrávnikTučniakZáhrada
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Skupina transrodových žien sa
Krik, kopance a krvavé oči: VIDEO Skupina transrodových žien sa s turistkou nemaznala! JEDEN dotyk spustil hotové peklo
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Agent CIA prehovoril po rokoch v úkryte: Ukázal TÚTO fotografiu z roku 2118, z ktorej mrazí!
Zaujímavosti
Predpovedala COVID aj Trumpa:
Predpovedala COVID aj Trumpa: Teraz známa veštica ukázala na KONKRÉTNY dátum v roku 2026, kedy sa zmení svet!
Zaujímavosti
Manažérka pikantného podniku opísala
Má 32 rokov a šéfuje verejnému domu: Zabudnite na drogy a zbrane, realita za dverami vás šokuje!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hana Gregorová (73) si servítky pred ústa neberie: Hejteri ju nazývajú starou… Toto im odkázala!
Hana Gregorová (73) si servítky pred ústa neberie: Hejteri ju nazývajú starou… Toto im odkázala!
Prominenti
Mimoriadnu cenu Krištáľové krídlo za rok 2025 si prevzala Alena Heribanová
Mimoriadnu cenu Krištáľové krídlo za rok 2025 si prevzala Alena Heribanová
Správy
Maca a Tibor v relácii História chutí ochutnali aj kravské vemeno
Maca a Tibor v relácii História chutí ochutnali aj kravské vemeno
Prominenti

Domáce správy

Podvodníci siahli po NOVEJ
Podvodníci siahli po NOVEJ taktike: Nenaleťte na falošné preplatky zo zdravotnej poisťovne, prídete o všetko!
Domáce
AKTUÁLNE V Brezovej pod
AKTUÁLNE V Brezovej pod Bradlom našli ľudské telo bez známok života
Domáce
Nové stíhanie, nové skutočnosti:
Nové stíhanie, nové skutočnosti: Vyšetrovanie kauzy Šimečkovej mamy pokročilo! O ničom nevedela
Domáce
Nový ekodvor v Trenčíne: Ľudia môžu zadarmo odovzdať a získať veci, šetria peniaze aj prírodu
Nový ekodvor v Trenčíne: Ľudia môžu zadarmo odovzdať a získať veci, šetria peniaze aj prírodu
Trenčín

Zahraničné

Tošimicu Motegi
Japonský minister potvrdil prepustenie rukojemníka z Iránu: Vo väzbe však naďalej ostáva novinár
Zahraničné
TRAGÉDIA na rutinnom vyšetrení:
TRAGÉDIA na rutinnom vyšetrení: Otec (†49) zomrel po podaní kontrastnej látky, vdova opisuje čistý chaos!
Zahraničné
Ľudia kráčajú po ulici
Kritický stav na Kube: Štvrtý celoštátny výpadok za štyri mesiace! Situáciu zhoršuje ropná blokáda USA
Zahraničné
Ejal Zamir
Berlín, Paríž aj Rím v priamom ohrození? Izrael varuje pred iránskymi raketami s extrémnym doletom
Zahraničné

Prominenti

Krištáľové krídlo 2026
Móda z Krištáľového krídla: Krásna mamička Sima, s*xi Simanová a Heribanová ako diva z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Brad Pitt
Šediny, brada a zlomený pohľad! Takto spustnuto Brad Pitt ešte nevyzeral: Čo sa s ním deje?
Zahraniční prominenti
Hviezda Hotelu Paradise po
Hviezda Hotelu Paradise po návrate z väzenia: Otca obvinil z vraždy... Vyhráža sa tvrdou odvetou!
Domáci prominenti
Krehká ako anjel, ale...
Krehká ako anjel, ale... Slávna herečka dráždi bez podprsenky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Susedia si budú klepať
Susedia si budú klepať na čelo, no vy budete mať NAJKRAJŠIU trávu na ulici! Expert radí: TAKTO choďte po trávniku
Zaujímavosti
Predpovedala COVID aj Trumpa:
Predpovedala COVID aj Trumpa: Teraz známa veštica ukázala na KONKRÉTNY dátum v roku 2026, kedy sa zmení svet!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Agent CIA prehovoril po rokoch v úkryte: Ukázal TÚTO fotografiu z roku 2118, z ktorej mrazí!
Zaujímavosti
Manažérka pikantného podniku opísala
Má 32 rokov a šéfuje verejnému domu: Zabudnite na drogy a zbrane, realita za dverami vás šokuje!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Nedostali ste energošek? O pomoc musíte žiadať na inej adrese, odkazujú teplári!
Nedostali ste energošek? O pomoc musíte žiadať na inej adrese, odkazujú teplári!

Šport

VIDEO Slafkovský sa ostrihal a odohral najlepší zápas v kariére! Nádherné góly a úžasná bodová žatva
VIDEO Slafkovský sa ostrihal a odohral najlepší zápas v kariére! Nádherné góly a úžasná bodová žatva
Juraj Slafkovský
Talianka si vybojovala malý glóbus: Shiffrinová s obrovským mankom, Ledecká šplhá nahor
Talianka si vybojovala malý glóbus: Shiffrinová s obrovským mankom, Ledecká šplhá nahor
Lyžovanie
Zapletalová mala veľkú smolu: Česko oslavuje senzačné zlato na MS, rozhodla odvážna taktika
Zapletalová mala veľkú smolu: Česko oslavuje senzačné zlato na MS, rozhodla odvážna taktika
MS v atletike
Zaraďuje sa medzi legendy: Slafkovský je 60-bodovým Slovákom od sezóny 2019/2020
Zaraďuje sa medzi legendy: Slafkovský je 60-bodovým Slovákom od sezóny 2019/2020
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky

Kariéra a motivácia

Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Vzťahy na pracovisku
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Mzda
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Získaj prácu
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuality

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Rady a tipy

Technológie

Chceš smartfón, no nechceš doňho vrážať takmer tisícku? Tieto „budgetovky“ ponúkajú fantastický pomer cena/výkon
Chceš smartfón, no nechceš doňho vrážať takmer tisícku? Tieto „budgetovky“ ponúkajú fantastický pomer cena/výkon
Porovnanie produktov
Čína tvrdí, že ako prvá ovládla humanoidného robota cez satelit. Rozhodovanie AI presunula priamo do vesmíru
Čína tvrdí, že ako prvá ovládla humanoidného robota cez satelit. Rozhodovanie AI presunula priamo do vesmíru
Technológie
Ukrajina práve ukázala novú zbraň pre bombardovacie drony. Táto bomba počas letu sleduje cieľ a opravuje svoju dráhu
Ukrajina práve ukázala novú zbraň pre bombardovacie drony. Táto bomba počas letu sleduje cieľ a opravuje svoju dráhu
Armádne technológie
USA vysielajú do Hormuzského prielivu lietadlá A-10 a vrtuľníky Apache. Bližšie k bojisku, vyššie riziko
USA vysielajú do Hormuzského prielivu lietadlá A-10 a vrtuľníky Apache. Bližšie k bojisku, vyššie riziko
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba

Pre kutilov

Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Meghan Markle a Wallis Simpson: Dve Američanky, ktoré obrátili britskú monarchiu naruby, spája ich veľa
Zahraničné celebrity
Meghan Markle a Wallis Simpson: Dve Američanky, ktoré obrátili britskú monarchiu naruby, spája ich veľa
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Podvodníci siahli po NOVEJ
Domáce
Podvodníci siahli po NOVEJ taktike: Nenaleťte na falošné preplatky zo zdravotnej poisťovne, prídete o všetko!
AKTUÁLNE V Brezovej pod
Domáce
AKTUÁLNE V Brezovej pod Bradlom našli ľudské telo bez známok života
Nové stíhanie, nové skutočnosti:
Domáce
Nové stíhanie, nové skutočnosti: Vyšetrovanie kauzy Šimečkovej mamy pokročilo! O ničom nevedela
Nedomyslený krok vlády spôsobuje
Domáce
Nedomyslený krok vlády spôsobuje CHAOS! Zamestnávatelia to skúšajú obísť, má to však háčik: SLOVÁ experta

Ďalšie zo Zoznamu