Susedia si budú klepať na čelo, no vy budete mať NAJKRAJŠIU trávu na ulici! Expert radí: TAKTO choďte po trávniku

LONDÝN - Nezvyčajná rada odborníka z Kráľovskej záhradníckej spoločnosti zrejme prekvapí viacerých záhradkárov. Podľa jeho slov môže totiž jednoduchá „tučniacia chôdza“ pomôcť zhutniť pôdu, zlepšiť kontakt semien so živinami a podporiť rast hustého trávnika a to najmä pri jeho zakladaní zo semien.
Alex Hankey z Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (RHS) hovorí, že ak budete po vysiatom trávniku chodiť ako tučniak, podporíte rast trávy. Tučniaky robia krátke kroky s plochými chodidlami a podľa odborníka môže práve táto technika pomôcť záhradkárom stlačiť pôdu. Ako jeden z troch správcov záhrad v hlavnej záhrade RHS Wisley v Surrey uviedol, že tento postup dokáže nahradiť tradičné valcovanie, ak náhodou nemáte k dispozícii valec, infromuje Daily Mail.
Pôda má množstvo prázdneho priestoru, kde sa nachádzajú červy, mravce a korene rastlín, a tie oddeľujú semená od živín potrebných na rast. „Keď je pôda kyprá, treba ju pritlačiť. Môžete použiť valec alebo po nej kráčať ako tučniak, aby sa zhutnila okolo semien,“ povedal Hankey pre The Telegraph. David Hedges-Gower, predseda Lawn Association, uviedol, že tento typ chôdze je kľúčový najmä pri zakladaní nového trávnika. Zároveň doplnil, že tento spôsob nie je potrebné opakovať. RHS uvádza, že pestovanie trávnatej plochy zo semien má výhody oproti použitiu hotového trávnika, napríklad aj v tom, že je to lacnejšie.
Semená sa tiež ľahšie prepravujú na a s ich siatím môžete počkať na ideálne poveternostné podmienky, zatiaľ čo trávnik, ktorý nepoložíte krátko po dodaní, sa môže znehodnotiť. RHS uvádza: „Ak máte na výber, skorá jeseň je lepšia na výsev, pretože semená sa stihnú zakoreniť pred prvými silnými mrazmi a počas zimy si vytvoria pevný koreňový systém. Pri jarnom výseve sa tráva nemusí zakoreniť rýchlo, lebo skôr investuje energiu do kvitnutia.“ Existuje aj viacero druhov semien, z ktorých si možno vybrať podľa potrieb používateľa a miesta, kde bude trávnik. Dôležité je tiež pripraviť pôdu: odstrániť burinu, prekypriť ju, pridať hnoj, ak je ľahká a rýchlo priepustná, a následne ju spevniť napríklad aj pomocou „tučniacej chôdze“.