Nedeľa10. máj 2026, meniny má Viktória, zajtra Blažena

Finále Let´s Dance 11 je tu: Drexler to nezvládla a rozplakala sa! Môže za to tento človek...

Tatiana Drexler a Ján Koleník s Dominikou Roškovou Zobraziť galériu (143)
Tatiana Drexler a Ján Koleník s Dominikou Roškovou (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Veľké finále 11. série šou Let’s Dance prinesie posledné tanečné vystúpenia, emócie aj rozhodnutie o víťazovi. O titul kráľa alebo kráľovnej tanečného parketu zabojujú posledné páry, ktoré počas celej sezóny presviedčali porotu aj divákov.

Najlepší z najpeších - Zuzana Porubjaková, Ján Koleník a Kristián Baran spolu so svojimi tanečnými partnermi predvedú vo finále svoje posledné choreografie tejto série. Finálový večer prináša emotívne vystúpenia, hodnotenie poroty aj rozhodovanie divákov. O víťazovi 11. série Let’s Dance sa rozhodne už počas dnešného večera. 

Úvodné číslo jedenásteho - záverečného kola patrilo profesionálnym tanečníkom pod vedením Miňa Kereša, ktorí predviedli výnimočné tanečné kreácie a pôsobivé prvky. Desiatky účinkujúcich svojimi výkonmi roztancovali celé štúdio a vytvorili veľkolepú atmosféru. Za energické vystúpenie si vyslúžili standing ovation od publika aj poroty. 

Moderátori Jana Kovalčíková a Adama Bardy predstavili všetkých účastníkov jedenástej série Let’s Dance. Troch finalistov - Zuzanu Porubjakovú, Kristiána Barana a Jána Koleníka čakajú počas večera tri tance, pričom jeden z nich bude choreografia, za ktorú získali najmenej bodov. Finalisti tak dostanú príležitosť zlepšiť svoje hodnotenie od poroty.

Let´s Dance 11, finále
Zobraziť galériu (143)
Let´s Dance 11, finále  (Zdroj: TV Markíza)

Ako prví z finalistov sa na parkete predstavili herec Ján Koleník a Dominikou Roškovou. „Dominika mi naozaj priniesla toľko nových pohľadov,“ povedal Koleník v dokrútke pred vystúpením. „Domi, ja ti chcem poďakovať. Verím, že dnes večer to nebude náš posledný tanec,“ dodal. Dvojica predviedla paso doble, dramatický latinskoamerický tanec so španielskymi koreňmi. Po vystúpení sa Koleník prihovoril všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek a zároveň odkázal: „Toto paso bolo pre teba, mami.“ Porota neskrývala nadšenie a výkon dvojice ocenila veľkým potleskom. Český porotca Richard Genzer poznamenal: „Mne sa splnil sen, videl som Koleníka tancovať ako romantický báger.“ Porotkyňa Tatiana Drexler následne dodala: „Janíčko, toto bol najlepší tanec tvojho života.“ Od poroty za svoj výkon dostali 40 bodov. 

Let´s Dance 11, finále, Ján Koleník a Dominika Rošková
Zobraziť galériu (143)
Let´s Dance 11, finále, Ján Koleník a Dominika Rošková  (Zdroj: TV Markíza)

Po prestávke sa na tanečnom parkete predstavila herečka Zuzana Porubjaková spolu s tanečníkom Matyášom Adamcom. V dokrútke zaspomínali na svoju cestu súťažou aj na momenty, ktoré počas šou spoločne prežili. „Strašne som vďačná, že som to mohla zažiť. Taký nejaký prerod sa mi stal,“ priznala Porubjaková, ktorá dodala, že sa pri tanci cíti veľmi šťastná. Emotívne slová zazneli aj od Matyáša. „Sme v sérii najlepší z najlepších a ja si myslím, že tú najlepšiu už mám. Tak poďme si užiť to posledné kolo,“ povedal svojej tanečnej partnerke Zuzke. 

Dvojica odtancovala čaču, energický latinskoamerický tanec kubánskeho pôvodu, a podľa poroty si svoju predchádzajúcu verziu výrazne vylepšila. Porota im v minulosti vyčítala, že si vtedy zavolali s Koleníkom, tentoraz sa však predstavili s úplne novou choreografiou. „Tá rytmika bola výborná, zlepšilo sa vám partnerstvo, veľmi komplikované kroky a považujem to za veľmi dobre zvládnutý reparát,“ povedala Tatiana Drexler. Porotca Ján Ďurovčík si však nemyslel, že išlo o reparát: „Toto bol jeden z tých kúskov, kde som videl ladnosť, no proste eňo ňuňo.“ Laura Arcolin dodala: „Ty si od začiatku pre mňa tanečnica s veľkým T.“ Zároveň však poznamenala, že Porubjaková mohla byť v čači vzhľadom na finále ešte o niečo dravejšia. Za výkon im porota udelila 38 bodov. 

Let´s Dance 11, finále, Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec
Zobraziť galériu (143)
Let´s Dance 11, finále, Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec  (Zdroj: TV Markíza)

Po Porubjakovej a Adamcovi sa na parkete predstavil tretí tanečný pár – Kristián Baran a Eliška Lenčešová Betáková. Aj oni si v dokrútke zaspomínali na najkrajšie momenty, ktoré počas šou zažili. „Nás dvoch spája naozaj humor,“ povedala Eliška, podľa ktorej je Kristián najväčší tanečný talent, aký kedy videla. „Všetko, čo sme tvorili, sme tvorili s ľahkosťou. Vďaka tebe a tomu, aký si človek, som si to celé dokázal užiť,“ vyznal sa v dokrútke Kristián. Tanečný pár predviedol dynamické tango, za ktoré si od divákov aj poroty vyslúžili obrovský potlesk a standing ovation. „Mne sa veľmi páči stelesnenie rôznorodosti, že sa vieš tomu odovzdať, je to jemné a potom príde taký chlap,“ ohodnotila výkon Laura Arcolin. Ďurovčík sa priznal, že si pri hodnotení vždy dával pozor, keďže ich vzťah sa postupne prehĺbil do kamarátstva. „Výkon bol skvelý, ty si bol fantastický a už poviem, že s hrdosťou to číslo vytiahnem na konci,“ dodal. Drexler povedala, že nečakala, že by mohol konkurovať Jánovi Koleníkovi. „Ja som takéto zlepšenie nevidela, si najväčší pokrok a to sedím v porote dvadsať rokov,“ povedala s nadšením a od celej poroty dostali 40 bodov. A tak sú už prvé tri finálové tance za nami a páry sa predstavia v druhom tanci. 

Let´s Dance 11, finále, Kristián Baran a Eliška Betáková Lenčešová
Zobraziť galériu (143)
Let´s Dance 11, finále, Kristián Baran a Eliška Betáková Lenčešová  (Zdroj: TV Markíza)

Pokračovanie článku
Viac o téme: Let´s DanceLet´s Dance 11
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Let's Dance, Zuzana Porubjaková
Trapas v priamom prenose! Porubjaková obdarovala kolegov: Hups, Zuzka, na niekoho si zabudla
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance, Ján Koleník
Seriál Dunaj ožil na tanečnom parkete: Strach z Waltera, porota ani nedýchala
Domáci prominenti
Let's Dance
Porotcovský kat Ďurovčík zmäkol: Takéto slová sme z jeho úst ešte nepočuli!
Domáci prominenti
Let's Dance, Zuzana Porubjaková
Zuzana Porubjaková na tróne Let’s Dance? Výkony, ktoré kričia: Toto je jasná víťazka!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Žiliny Pavol Staňo po prehre v Trnave
Tréner Žiliny Pavol Staňo po prehre v Trnave
Zoznam TV
Tréner Trnavy Antonio Muňoz po výhre so Žilinou
Tréner Trnavy Antonio Muňoz po výhre so Žilinou
Zoznam TV
Hráčka Iuventy Michalovce Martina Popovcová po triumfe s Duslom Šaľa a zisku majstrovského titulu
Hráčka Iuventy Michalovce Martina Popovcová po triumfe s Duslom Šaľa a zisku majstrovského titulu
Zoznam TV

Domáce správy

Zásah horských záchranárov na
Zásah horských záchranárov na Kysuciach: Poľský cyklista skončil po páde zranený
Domáce
Čapované pivo či nealko
Čapované pivo či nealko si možno cez leto na terase už nedáte: Európa je na prahu veľkej zmeny!
Domáce
aktualizované Hasiči zasahovali pri požiari
Hasiči zasahovali pri požiari domu v Rajci: Jedna osoba skončila po nadýchaní splodín v opatere
Domáce
V Banskej Bystrici sa začína proces v kauze Očistec: Pred súd predstúpia bývalé špičky polície
V Banskej Bystrici sa začína proces v kauze Očistec: Pred súd predstúpia bývalé špičky polície
Banská Bystrica

Zahraničné

Kapitán výletnej lode smrti
Kapitán lode smrti ZAVÁDZAL pasažierov, KLAMSTVO po smrti prvej obete vírusu: Nehrozí žiadna nákaza, tvrdil!
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump nešetril kritikou svojich predchodcov: Irán vraj využíval ich slabosť!
Zahraničné
Ilustračné foto
Briti rozbehli neuveriteľnú AKCIU: Riskantný zoskok s padákmi na odľahlý ostrov! Všetko pre jediného človeka
Zahraničné
Bývalý poľský minister a
Záhadné zmiznutie Orbánovho chránenca z Maďarska: Po voľbách sa vyparil, hovorí sa o úteku do USA!
Zahraničné

Prominenti

Tatiana Drexler a Ján
Finále Let´s Dance 11 je tu: Drexler to nezvládla a rozplakala sa! Môže za to tento človek...
Domáci prominenti
Georgia May Jagger
Dcéra Micka Jaggera rozpálila Instagram: Georgia May odhodila zábrany a predviedla telo bohyne!
Zahraniční prominenti
FOTO Červený koberec 8. kola
Zamilovaná dcéra Belohorcovej: Romantické FOTO vo dvojici a aha, kto je Salmin frajer!
Domáci prominenti
Slunce seno jahody
Komédiu Slunce, seno sprevádzala dráma: Zrážka s kamiónom, zranení herci, všade krv a sklo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Veľká čistka na Instagrame?
Veľká čistka na Instagrame? Slávne hviezdy prišli o milióny followerov, pokles hlási Messi, Taylor Swift a iní
Zaujímavosti
Najväčší problém tejto diagnózy?
Najväčší problém tejto diagnózy? Riešime ju, až keď vznikne a je už neskoro
vysetrenie.sk
TOTO ste potrebovali vedieť:
TOTO ste potrebovali vedieť: Prečo máme v stolici celú kukuricu, aj keď ju predtým požujeme? Lekár vysvetľuje
Zaujímavosti
Robíte TOTO na dovolenke?
Robíte TOTO na dovolenke? Vedci bijú na POPLACH: Netušíte, akú HROZBU po sebe zanechávate!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!

Šport

FC Barcelona – Real Madrid CF: Online prenos z prestížneho El Clásica v 35. kole La Ligy
FC Barcelona – Real Madrid CF: Online prenos z prestížneho El Clásica v 35. kole La Ligy
La Liga
Definitívne rozhodnutie Pastrňáka: Česko na MS do Švajčiarska s kvartetom hráčov z NHL
Definitívne rozhodnutie Pastrňáka: Česko na MS do Švajčiarska s kvartetom hráčov z NHL
MS v hokeji
Zahodená penalta a jediný gól: Šláger Trnavy so Žilinou priniesol infarktový záver
Zahodená penalta a jediný gól: Šláger Trnavy so Žilinou priniesol infarktový záver
Niké liga
VIDEO Poriadne tvrdá facka: Česko v generálke na MS schytalo rekordný debakel
VIDEO Poriadne tvrdá facka: Česko v generálke na MS schytalo rekordný debakel
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Rady, tipy a triky
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Motivácia a inšpirácia
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Prostredie práce
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty

Technológie

Roky používam iPhone, no teraz ho mám chuť hodiť do koša. Dva týždne s Galaxy S26 Ultra ma prinútili rozmýšľať nad prechodom k Samsungu
Roky používam iPhone, no teraz ho mám chuť hodiť do koša. Dva týždne s Galaxy S26 Ultra ma prinútili rozmýšľať nad prechodom k Samsungu
Apple
Ozempic ukázal, že hlad sa dá oklamať. Vedci vytvorili molekulu, ktorá jeho účinok znásobuje
Ozempic ukázal, že hlad sa dá oklamať. Vedci vytvorili molekulu, ktorá jeho účinok znásobuje
Správy
Starý Wi-Fi router vie potichu brzdiť internet v celej domácnosť. Takto spoznáš, že ho už treba vymeniť
Starý Wi-Fi router vie potichu brzdiť internet v celej domácnosť. Takto spoznáš, že ho už treba vymeniť
Návody
Je lepšie telefón reštartovať alebo ho úplne vypnúť? Toto je rozdiel, ktorý mnohí používatelia stále chápu zle
Je lepšie telefón reštartovať alebo ho úplne vypnúť? Toto je rozdiel, ktorý mnohí používatelia stále chápu zle
Návody

Bývanie

Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?

Pre kutilov

Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Poznám ju roky. Netuší však, že jej manžel mi tajne vypisuje a medzi nami preskočila iskra
Partnerské vzťahy
Poznám ju roky. Netuší však, že jej manžel mi tajne vypisuje a medzi nami preskočila iskra
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kapitán výletnej lode smrti
Zahraničné
Kapitán lode smrti ZAVÁDZAL pasažierov, KLAMSTVO po smrti prvej obete vírusu: Nehrozí žiadna nákaza, tvrdil!
Ilustračné foto
Zahraničné
Briti rozbehli neuveriteľnú AKCIU: Riskantný zoskok s padákmi na odľahlý ostrov! Všetko pre jediného človeka
Bývalý poľský minister a
Zahraničné
Záhadné zmiznutie Orbánovho chránenca z Maďarska: Po voľbách sa vyparil, hovorí sa o úteku do USA!
Dvaja policajti hliadkujú na
Zahraničné
Unikli tajné dokumenty! Utajené oddelenie na prestížnej škole v Moskve cvičí hackerských špiónov: Z detailov mrazí

Ďalšie zo Zoznamu