Finále Let´s Dance 11 je tu: Drexler to nezvládla a rozplakala sa! Môže za to tento človek...

BRATISLAVA - Veľké finále 11. série šou Let’s Dance prinesie posledné tanečné vystúpenia, emócie aj rozhodnutie o víťazovi. O titul kráľa alebo kráľovnej tanečného parketu zabojujú posledné páry, ktoré počas celej sezóny presviedčali porotu aj divákov.
Najlepší z najpeších - Zuzana Porubjaková, Ján Koleník a Kristián Baran spolu so svojimi tanečnými partnermi predvedú vo finále svoje posledné choreografie tejto série. Finálový večer prináša emotívne vystúpenia, hodnotenie poroty aj rozhodovanie divákov. O víťazovi 11. série Let’s Dance sa rozhodne už počas dnešného večera.
Úvodné číslo jedenásteho - záverečného kola patrilo profesionálnym tanečníkom pod vedením Miňa Kereša, ktorí predviedli výnimočné tanečné kreácie a pôsobivé prvky. Desiatky účinkujúcich svojimi výkonmi roztancovali celé štúdio a vytvorili veľkolepú atmosféru. Za energické vystúpenie si vyslúžili standing ovation od publika aj poroty.
Moderátori Jana Kovalčíková a Adama Bardy predstavili všetkých účastníkov jedenástej série Let’s Dance. Troch finalistov - Zuzanu Porubjakovú, Kristiána Barana a Jána Koleníka čakajú počas večera tri tance, pričom jeden z nich bude choreografia, za ktorú získali najmenej bodov. Finalisti tak dostanú príležitosť zlepšiť svoje hodnotenie od poroty.
Ako prví z finalistov sa na parkete predstavili herec Ján Koleník a Dominikou Roškovou. „Dominika mi naozaj priniesla toľko nových pohľadov,“ povedal Koleník v dokrútke pred vystúpením. „Domi, ja ti chcem poďakovať. Verím, že dnes večer to nebude náš posledný tanec,“ dodal. Dvojica predviedla paso doble, dramatický latinskoamerický tanec so španielskymi koreňmi. Po vystúpení sa Koleník prihovoril všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek a zároveň odkázal: „Toto paso bolo pre teba, mami.“ Porota neskrývala nadšenie a výkon dvojice ocenila veľkým potleskom. Český porotca Richard Genzer poznamenal: „Mne sa splnil sen, videl som Koleníka tancovať ako romantický báger.“ Porotkyňa Tatiana Drexler následne dodala: „Janíčko, toto bol najlepší tanec tvojho života.“ Od poroty za svoj výkon dostali 40 bodov.
Po prestávke sa na tanečnom parkete predstavila herečka Zuzana Porubjaková spolu s tanečníkom Matyášom Adamcom. V dokrútke zaspomínali na svoju cestu súťažou aj na momenty, ktoré počas šou spoločne prežili. „Strašne som vďačná, že som to mohla zažiť. Taký nejaký prerod sa mi stal,“ priznala Porubjaková, ktorá dodala, že sa pri tanci cíti veľmi šťastná. Emotívne slová zazneli aj od Matyáša. „Sme v sérii najlepší z najlepších a ja si myslím, že tú najlepšiu už mám. Tak poďme si užiť to posledné kolo,“ povedal svojej tanečnej partnerke Zuzke.
Dvojica odtancovala čaču, energický latinskoamerický tanec kubánskeho pôvodu, a podľa poroty si svoju predchádzajúcu verziu výrazne vylepšila. Porota im v minulosti vyčítala, že si vtedy zavolali s Koleníkom, tentoraz sa však predstavili s úplne novou choreografiou. „Tá rytmika bola výborná, zlepšilo sa vám partnerstvo, veľmi komplikované kroky a považujem to za veľmi dobre zvládnutý reparát,“ povedala Tatiana Drexler. Porotca Ján Ďurovčík si však nemyslel, že išlo o reparát: „Toto bol jeden z tých kúskov, kde som videl ladnosť, no proste eňo ňuňo.“ Laura Arcolin dodala: „Ty si od začiatku pre mňa tanečnica s veľkým T.“ Zároveň však poznamenala, že Porubjaková mohla byť v čači vzhľadom na finále ešte o niečo dravejšia. Za výkon im porota udelila 38 bodov.
Po Porubjakovej a Adamcovi sa na parkete predstavil tretí tanečný pár – Kristián Baran a Eliška Lenčešová Betáková. Aj oni si v dokrútke zaspomínali na najkrajšie momenty, ktoré počas šou zažili. „Nás dvoch spája naozaj humor,“ povedala Eliška, podľa ktorej je Kristián najväčší tanečný talent, aký kedy videla. „Všetko, čo sme tvorili, sme tvorili s ľahkosťou. Vďaka tebe a tomu, aký si človek, som si to celé dokázal užiť,“ vyznal sa v dokrútke Kristián. Tanečný pár predviedol dynamické tango, za ktoré si od divákov aj poroty vyslúžili obrovský potlesk a standing ovation. „Mne sa veľmi páči stelesnenie rôznorodosti, že sa vieš tomu odovzdať, je to jemné a potom príde taký chlap,“ ohodnotila výkon Laura Arcolin. Ďurovčík sa priznal, že si pri hodnotení vždy dával pozor, keďže ich vzťah sa postupne prehĺbil do kamarátstva. „Výkon bol skvelý, ty si bol fantastický a už poviem, že s hrdosťou to číslo vytiahnem na konci,“ dodal. Drexler povedala, že nečakala, že by mohol konkurovať Jánovi Koleníkovi. „Ja som takéto zlepšenie nevidela, si najväčší pokrok a to sedím v porote dvadsať rokov,“ povedala s nadšením a od celej poroty dostali 40 bodov. A tak sú už prvé tri finálové tance za nami a páry sa predstavia v druhom tanci.