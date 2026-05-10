Kapitán lode smrti ZAVÁDZAL pasažierov, KLAMSTVO po smrti prvej obete vírusu: Nehrozí žiadna nákaza, tvrdil!

KAPVERDY - Desivá cesta výletnou loďou sa zmenila na boj o život. Na MV Hondius prepukol hantavírus, ktorý sa začal šíriť medzi ľuďmi. Bezpečnostné opatrenia na lodi mohli byť ešte vyššie, ale samotný kapitán vyhlásil, že žiadna infekcia ani šírenie vírusu nehrozí.
Na lodi MV Hondius prepukla panika, keď niekoľko cestujúcich začalo mať podobné zdravotné problémy. Kapitán sa snažil všetkých ubezpečiť, že všetko je v poriadku a žiadna infekcia sa po lodí nešíri. Bolo to v čase, keď si hantavírus vyžiadal prvú obeť.
Žiadne rúška a voľný pohyb
Kapitána natáčal turecký bloger Ruhi Cenet, keď sa o 9:00 miestneho času prihovoril všetkým cestujúcim. Napriek hroziacemu nebezpečenstvu trval na tom, že úmrtie na lodi bola "prirodzená smrť". Prvou obeťou bol holandský turista (70), ktorý dostal horúčku a počas plavby sa u neho prejavili ďalšie príznaky.
"Nech už mal pasažier akékoľvek problémy, lodný lekár ma informoval, že to nebolo infekčné/nákazlivé. Loď je tým pádom bezpečná."
Ako píše Daily Star, bloger vycítil, že niečo nie je v poriadku. Po kapitánovom vyhlásení sa starší cestujúci na lodi naďalej stretávali a aj spolu večerali. Nikto nenosil ochranné rúška. Kapitána bolo ale vidieť čoraz zriedkavejšie. "Nikto si nevšimol, že kapitána sa skoro vôbec neukazuje. Všetci verili jeho slovám a ďalej si užívali výlet loďou," dodal Cenet.
Karanténa prišla neskoro
Úplná karanténa bola na lodi vyhlásená až 2. mája, keď mala britská turistka (69) pozitívny test po evakuácii do Južnej Afriky. Prvé príznaky začala pociťovať až v Johannesburgu. Z lietadla do Európy ju vyviedli von (25. apríl) a na druhý deň skončila na pohotovosti, kde zomrela. Inkubačná doba hantavírusu je zvyčajne 2 až 3 týždne (10 – 25 dní), avšak prvé príznaky sa môžu objaviť už po 1 týždni alebo až po 6 až 8 týždňoch od nákazy.
Na lodi sa stále nachádza zhruba 150 pasažierov z 23 krajín sveta. Za výlet loďou zaplatil každý zhruba 10 000 USD (8 492 eur). Momentálne kotví pri Kapverdách, no miestne úrady zakázali vylodenie. Loď má namierené na Kanárske ostrovy, kde všetci pasažieri podstúpia vyšetrenie.