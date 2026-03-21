Krik, kopance a krvavé oči: VIDEO Skupina transrodových žien sa s turistkou nemaznala! JEDEN dotyk spustil hotové peklo

PHUKET - Z pokojnej nočnej ulice sa v priebehu niekoľkých sekúnd stala scéna plná chaosu a násilia. Video, ktoré obletelo sociálne siete, zachytáva brutálny útok na opitú turistku – incident teraz rieši polícia.
K potýčke došlo v neskorých večerných hodinách na známej Bangla Road, kde je nočný život v plnom prúde. Práve tam sa turistka dostala do konfliktu so skupinou transrodových žien, informuje na svojom webe The Phuket News. Podľa záberov, ktoré sa rýchlo rozšírili na internete, mala turistka skupinu najskôr provokovať gestami a správaním.
Napätie vyvrcholilo vo chvíli, keď sa jednej z nich dotkla tváre. Tá reagovala odstrčením, no situácia sa okamžite vyhrotila. K žene sa pridali ďalšie osoby zo skupiny, ktoré ju strhli na zem a začali ju opakovane kopať. Údery smerovali aj na hlavu a celý útok trval niekoľko desiatok sekúnd. Incident sa odohral priamo pred očami viacerých ľudí, ktorí spočiatku len prizerali. Zásah prišiel až zo strany bezpečnostnej služby, ktorá konflikt ukončila a zúčastnené osoby oddelila. Napriek brutálnemu priebehu neboli hlásené vážne zranenia.
Svedkovia uvádzajú, že žena bola pod vplyvom alkoholu a ešte pred incidentom vyvolávala konflikty s okoloidúcimi. Skupina sa ju podľa nich snažila najskôr ignorovať, no situácia postupne prerástla do násilia. Polícia sa prípadom zaoberá a analyzuje dostupné videozáznamy. Zatiaľ nebolo podané oficiálne oznámenie, vyšetrovanie však pokračuje.