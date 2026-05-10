Unikli tajné dokumenty! Utajené oddelenie na prestížnej škole v Moskve cvičí hackerských špiónov: Z detailov mrazí

MOSKVA - Viacerým médiám sa spoločnými silami podarilo odhaliť, ako Rusko na prestížnej moskovskej univerzite cvičí hackerských špiónov pre generálny štáb.
Medzinárodné konzorcium novinárov zastúpené okrem iných Le Monde, Der Spiegel, The Insider a ďalšími zverejnilo vyšetrovanie, ktoré je založené na úniku viac ako 2 000 interných dokumentov z Moskovskej štátnej technickej univerzity Baumana. Podľa materiálov v rámci univerzity pôsobí utajované „oddelenie č. 4“, ktoré školí personál pre ruskú vojenskú spravodajskú službu. Informuje o tom webová stránka militarnyi.com.
Výcvik sa vykonáva v troch oblastiach: „Špeciálna spravodajská služba“, „Bezpečnosť informačných technológií“ a „Nasadenie a obrana proti informačno-technickým prostriedkom vplyvu“. Absolventi katedry sa stávajú zamestnancami vojenskej jednotky 26165, známej ako hackerské skupiny FancyBear alebo APT28.
Jednotka 26165 bola spájaná s kybernetickými útokmi na inštitúcie EÚ, zasahovaním do francúzskych volieb v roku 2017, hackerským útokom na TV5 Monde a útokmi na infraštruktúru parížskych olympijských hier v roku 2024.
Podľa uniknutých dokumentov vysiela Moskovská štátna technická univerzita Baumana ročne 10 – 15 absolventov do špecializovaných spravodajských jednotiek.
Učebné osnovy „Oddelenia č. 4“ zahŕňajú štúdium architektúry sietí Pentagonu, prácu s nástrojmi na zneužitie (Metasploit), vývoj vírusov a trójskych koní a organizovanie DDoS útokov. V ponuke sú kurzy experimentálnej psychológie, tvorby manipulatívneho obsahu pre sociálne médiá a stratégií informačnej vojny.
Výcvikový program pre špecialistov vojenskej spravodajskej služby na univerzite vedie podplukovník Kirill Stupakov. Podľa vyšetrovania kombinuje vyučovanie s prácou v spravodajskej službe, kde do júla 2025 velil vojenskej jednotke 45807. Školiaci kurz, ktorý vyvinul Stupakov a ďalší dôstojníci, zahŕňa odpočúvanie, používanie mikrofónov a profesionálnej optiky na diaľkové sledovanie. Vzťahuje sa aj na inštaláciu mini kamier v domácich spotrebičoch.
Podľa uniknutých dokumentov sú vysokopostavení spravodajskí dôstojníci priamo spojení s medzinárodnou kybernetickou kriminalitou a sankčnými zoznamami zapojení do pedagogického zboru a certifikačných komisií „Oddelenia č. 4“. Priority výcviku zahŕňajú podrobné štúdium štruktúry a princípov fungovania CIA, FBI a NSA.
V centre pozornosti je aj monitorovanie vybavenia americkej a nemeckej armády. Bundeswehr je prioritným cieľom štúdia rovnako ako americké sily. Študenti študujú aj vlastnosti západných dronov, konkrétne Switchblade 300, Black Hornet a nemeckého Vectoru.
Študenti špecializovaného oddelenia potom absolvujú stáže a sú pridelení k jednotkám GRU, ako aj k strategickým podnikom.