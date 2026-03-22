Agent CIA prehovoril po rokoch v úkryte: Ukázal TÚTO fotografiu z roku 2118, z ktorej mrazí!

USA - Alexander Smith vo videu na YouTube tvrdí, že sa ako súčasť tajného experimentu CIA dostal do roku 2118 a späť. Svoje šokujúce tvrdenia podopiera rozmazanou fotografiou futuristického mesta. Vo svojom odkaze upozorňuje na mimozemšťanov a postupujúcu klimatickú krízu.
„Som cestovateľ v čase a mám fotografiu, ktorá ukazuje, aký je život v roku 2118,“ tvrdí na YouTube Alexander Smith. Ako dôkaz misie do budúcnosti používa rozmazanú fotografiu, informuje portál The Mirror. Údajne sa zúčastnil tajnej operácie a tým, že o tom hovorí, riskuje svoj život. Ale robí to, aby odhalil, čo nás čaká v budúcnosti. Hovorí, že CIA ho hľadá a preto žije v úkryte. Do roku 2118 vraj cestoval z roku 1981 a potom sa vrátil späť. „Pokiaľ viem, bol to jeden z prvých prípadov, keď sa podarilo úspešne uskutočniť cestovanie v čase. Išiel som do budúcnosti a potom späť do minulosti. Toto všetko sa stalo v roku 1981.“
Počas videa následne ukazuje fotografiu, o ktorej tvrdí, že potvrdzuje jeho príbeh. „Mám pre vás dnes niečo, čo vám chcem ukázať. Táto fotografia bola urobená v roku 2118. Je na nej mesto, ktorým som prechádzal. Nikdy nezabudnem, keď som ju robil. Bolo to tesne pred mestom, ešte predtým, ako som do neho vstúpil.“ Rozmazaný obrázok údajne dokumentuje niekoľko vysokých, zelených stavieb s nezvyčajnou architektúrou. Nepodobá sa žiadnemu mestu, ktoré dnes existuje kdekoľvek na Zemi. Smith doplnil: „Rozhodol som sa počkať až doteraz, kým tú fotografiu zverejním, pretože som nevedel, či je svet pripravený uvidieť ju.“
ZÁHADA v Nevade: Google Earth odhalil v púšti dokonalý trojuholník! Sú to stopy MIMOZEMŠŤANOV?
Na snímke je len malé skreslenie spôsobené procesom cestovania v čase. „Vláda skonfiškovala originálnu fotografiu, ale ešte predtým, ako mi ju vzali, sa mi podarilo urobiť kópiu, ktorú vám teraz ukazujem.“ Starší muž tiež uviedol, že ľudstvo sa stretne s mimozemskými návštevníkmi, prijme nový jazyk a zažije výrazné zhoršenie klimatických zmien. „Mimozemšťania nás skutočne navštevujú, existujú inteligentné mimozemské bytosti, ktoré prichádzajú na Zem,“ povedal.