Nedeľa22. marec 2026, meniny má Beňadik, Benedikt, zajtra Adrián

NAJŤAŽŠIA otázka pri lúčení s miláčikom: Veterinár prezradil, že majitelia nakoniec vždy zvolia TOTO miesto!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

ILLINOIS - Rozlúčka s milovaným domácim miláčikom patrí k najťažším momentom každého jeho majiteľa. Veterinár John Murray z amerického štátu Illinois vykonáva uspávanie zvierat doma. V príspevku na TikToku prezradil, že majitelia si v tejto komplikovanej chvíli kladú rovnakú otázku a odpoveď býva napokon vždy prekvapivo jednoduchá.

Je to nesmierne bolestivé, keď sa rodiny lúčia s milovaným domácim zvieratkom. Často je však humánnejšie nechať zviera odísť, ako ho nechať trpieť bolesťou alebo stavom, ktorý by len zhoršoval kvalitu jeho života. Mnohí veterinári ponúkajú službu uspania zvieratka doma, čo umožňuje majiteľom rozlúčiť sa v známom prostredí plnom spomienok na radostné chvíle.

@drmurrayhospicevet Deciding when to say goodbye to your dog is the hardest decision a family will ever make. The second question that almost always comes up when I arrive for an in-home euthanasia is: “Where should we do this?” People start looking around the house… the couch, the rug, the dog bed, the backyard… trying to find the perfect place. But there really isn’t a perfect room. The best place is wherever your dog already feels the most comfortable and safe. Sometimes it’s their favorite spot on the couch, sometimes it’s their bed, sometimes it’s the backyard where they loved to lay in the sun. One small thing I usually recommend is putting a towel or potty pad underneath them so no one has to worry about a mess during the process. Most of the time, we end up right where they’ve spent the last thousand naps. ❤️ #petloss #dogsoftiktok #veterinarian #petgrief #inhomeeuthanasia ♬ Psalm 95 - Instrumental - Poor Bishop Hooper

Veterinár Dr. John Murray má na TikToku viac ako 18 000 sledovateľov, informuje portál The Mirror. Často im opisuje situácie zo svojej práce v oblasti starostlivosti o zvieratko na konci života. V nedávnom videu vysvetlil, že majitelia stoja v tomto období pred dvoma ťažkými rozhodnutiami. „Najťažšie je rozhodnúť sa, kedy nastal ten správny čas,“ povedal. „Druhá najťažšia vec? Všetci stoja v obývačke a pýtajú sa: ‘Kde to urobíme?’ Zaujímavé je, že väčšina si nakoniec vyberie rovnaké miesto.“ Pokračoval: „Zrazu sa všetci pozerajú po dome, hľadia na gauč, koberec, pelech, zadný dvor. V skutočnosti však neexistuje dokonalá miestnosť. Väčšina si vyberie to, čo mal ich pes rád, napríklad gauč, kde každý večer pozeral televíziu.“ Na záver uviedol, že takmer každý sa napokon rozhodne pre miesto, kde ich domáci miláčik najviac spával.

@drmurrayhospicevet Many families hope their dog will simply pass peacefully in their sleep. And sometimes that does happen. But other times the natural dying process can be chaotic, uncomfortable, and frightening for both the pet and the people who love them. This is why conversations about quality of life matter. The goal isn't to wait for the very last moment. The goal is to prevent unnecessary suffering and allow pets to pass peacefully, surrounded by their family. No one wants to make that decision too early. But sometimes waiting too long is the harder path. #seniordog #dogsoftiktok #petloss #vetmed #dogqualityoflife ♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers

Pod príspevkom sa o svoje príbehy podelili aj komentujúci. Jeden z nich napísal: „Viac som bojoval s tým, čo pustiť: ticho verzus film verzus hudba. Nakoniec som z nejakého dôvodu pustil Disney rozprávku, nikto ju nesledoval, ale cítil som sa zvláštne, keď som nemal nič zapnuté.“ Dr. Murray na to reagoval: „Je to v skutočnosti veľmi bežné. Mnohé rodiny si pustia jemnú hudbu alebo televíziu, aby miestnosť nepôsobila tak ticho počas takého ťažkého momentu. Neexistuje správny a ani nesprávny spôsob.“ Ďalší komentujúci napísal: „Nášho chlapca sme nechali pokojne odísť na dvore. Pôvodne sme to chceli urobiť v obývačke, ale kvôli hluku zo stavby sme sa presunuli von. Som rád, že to dopadlo takto. Počasie bolo perfektné, svietilo slnko a dodnes počujem spev vtákov, keď pokojne zaspával. Bol veľmi unavený. Veľmi mi chýba, ale som rád, že sme mu mohli dať tento posledný dar.“

Dr. Murray odpovedal: „Znie to ako veľmi pokojné rozlúčenie. Teplý deň, slnko, vtáky… niekedy sú to práve tieto malé detaily, ktoré sa neskôr stanú najväčšou útechou. Je mi ľúto vašej straty.“ Iný človek napísal: „Pripravil som miesto v jedálni, aby tam bol dostatok priestoru pre nás a aj pre veterinára a jeho asistentov. Keď však prišli, naša fenka odišla do svojho pelechu v spálni. Neporiadok mi neprekážal. Ak tam chcela byť, tak tam prežila aj svoje posledné chvíle.“ Dr. Murray reagoval: „Uctili ste presne to, čo v tej chvíli chcela. Miesto, kde sa cítia najbezpečnejšie a najpohodlnejšie, je vždy to správne.“

Viac o téme: ZvieraSmrťVeterinár
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Agent CIA prehovoril po rokoch v úkryte: Ukázal TÚTO fotografiu z roku 2118, z ktorej mrazí!
Zaujímavosti
Susedia si budú klepať
Susedia si budú klepať na čelo, no vy budete mať NAJKRAJŠIU trávu na ulici! Expert radí: TAKTO choďte po trávniku
Zaujímavosti
Predpovedala COVID aj Trumpa:
Predpovedala COVID aj Trumpa: Teraz známa veštica ukázala na KONKRÉTNY dátum v roku 2026, kedy sa zmení svet!
Zaujímavosti
Manažérka pikantného podniku opísala
Má 32 rokov a šéfuje verejnému domu: Zabudnite na drogy a zbrane, realita za dverami vás šokuje!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hana Gregorová (73) si servítky pred ústa neberie: Hejteri ju nazývajú starou… Toto im odkázala!
Hana Gregorová (73) si servítky pred ústa neberie: Hejteri ju nazývajú starou… Toto im odkázala!
Prominenti
Mimoriadnu cenu Krištáľové krídlo za rok 2025 si prevzala Alena Heribanová
Voľby v Kesovciach a Malých Stracinách: Obyvatelia zvolili nových mladých starostov
Let's Dance, 1. kolo,
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)

Šport

VIDEO Famózna Zapletalová prekonala všetkých: Slovensko po národnom rekorde zabojuje vo finále
VIDEO Famózna Zapletalová prekonala všetkých: Slovensko po národnom rekorde zabojuje vo finále
MS v atletike
VIDEO Emotívna slovenská bodka plná sĺz: Bátovská Fialková pri rozlúčke s kariérou medzi elitou
VIDEO Emotívna slovenská bodka plná sĺz: Bátovská Fialková pri rozlúčke s kariérou medzi elitou
Biatlon
VIDEO Slafkovský sa ostrihal a odohral najlepší zápas v kariére! Nádherné góly a úžasná bodová žatva
VIDEO Slafkovský sa ostrihal a odohral najlepší zápas v kariére! Nádherné góly a úžasná bodová žatva
Juraj Slafkovský
Zapletalová mala veľkú smolu: Česko oslavuje senzačné zlato na MS, rozhodla odvážna taktika
Zapletalová mala veľkú smolu: Česko oslavuje senzačné zlato na MS, rozhodla odvážna taktika
MS v atletike

Auto-moto

Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky

Kariéra a motivácia

Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Vzťahy na pracovisku
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Mzda
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Získaj prácu
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuality

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Rady a tipy

Technológie

Francúzsko predstavilo jadrovú lietadlovú loď France Libre. 78 000 ton a viac ako 40 lietadiel
Francúzsko predstavilo jadrovú lietadlovú loď France Libre. 78 000 ton a viac ako 40 lietadiel
Výzbroj a zbrane
Neandertálci možno poznali praveké antibiotikum. Lepkavú hmotu z brezy zrejme nepoužívali len na zbrane, ale aj na rany
Neandertálci možno poznali praveké antibiotikum. Lepkavú hmotu z brezy zrejme nepoužívali len na zbrane, ale aj na rany
Veda a výskum
Chceš smartfón, no nechceš doňho vrážať takmer tisícku? Tieto „budgetovky“ ponúkajú fantastický pomer cena/výkon
Chceš smartfón, no nechceš doňho vrážať takmer tisícku? Tieto „budgetovky“ ponúkajú fantastický pomer cena/výkon
Porovnanie produktov
Čína tvrdí, že ako prvá ovládla humanoidného robota cez satelit. Rozhodovanie AI presunula priamo do vesmíru
Čína tvrdí, že ako prvá ovládla humanoidného robota cez satelit. Rozhodovanie AI presunula priamo do vesmíru
Technológie

Bývanie

Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba

Pre kutilov

Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželovi som objavila sms od asistentky: Myslela som si, že ma podvádza, no pravda bola ešte bolestivejšia
Partnerské vzťahy
Manželovi som objavila sms od asistentky: Myslela som si, že ma podvádza, no pravda bola ešte bolestivejšia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Danko otvorene: Premiérovi by
Domáce
Danko otvorene: Premiérovi by sa hodila výmena členov vlády! Treba vymeniť dvoch ministrov, ostrá kritika Fica
Maďarský minister zahraničných vecí
Zahraničné
AKTUÁLNE Šokujúce informácie: Maďarský minister zahraničia Szijjártó pravidelne informoval Rusko o rokovaniach EÚ
Ilustračná foto.
Domáce
Tvrdá rana pre Slovákov: Ropná kríza so sebou zrejme prinesie aj ďalšie obmedzenia! Dotkne sa najmä TOHTO
Po Pellegrinim aj Kamenický:
Domáce
Po Pellegrinim aj Kamenický: Koľko zarába náš financmajster? Plat sa výrazne nemenil, priznal

Ďalšie zo Zoznamu