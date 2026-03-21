Takmer POLOVICA rozvodov má spoločného menovateľa! Ak váš partner robí v noci TOTO, váš vzťah je na tenkom ľade

LONDÝN - Chrápanie a poruchy spánku môžu mať na partnerské vzťahy väčší vplyv, ako sa zdá. Prieskum medzi rozvedenými Britmi ukázal, že takmer polovica z nich považuje nočné chrápanie partnera za jeden z faktorov, ktoré prispeli k rozpadu manželstva. Je totiž príčinou spania v oddelených izbách, z ktorého narastá emocionálne odcudzenie.
Chrápanie je často zdrojom podpichovania a manželských hádok a v skutočnosti je aj faktorom takmer polovice rozvodov. Až 47 percent rozvedených uviedlo, že k ich rozchodu prispelo nočné chrápanie partnera, rovnako ako poruchy spánku, napríklad spánkové apnoe, pri ktorom postihnutí dočasne prestávajú dýchať. Ako informuje Daily Mail, v prieskume medzi 2 000 nedávno rozvedenými Britmi, až tri štvrtiny tých, ktorých sa chrápanie alebo poruchy spánku týkali, spávali v inej izbe. Z nich 85 percent uviedlo, že to „priamo prispelo“ k ich rozvodu.
Okamžité ukončenie vzťahu
Polovica respondentov zároveň pripustila, že pri nových partneroch by to bol „dôvod na okamžité ukončenie vzťahu“. Doktorka Sonia Szamockiová zo zdravotníckych spoločností 32Co a Aerox Health uviedla, že chrápanie nie je žiadny žart, lebo „podkopáva samotné základy vzťahov“. Pre mnohé páry je presun do hosťovskej izby začiatkom hlbokého emocionálneho odcudzenia, ktoré pretrváva aj dlho po tom, ako vyjde slnko. Odborníci upozorňujú, že vplyv chrápania siaha ďaleko za hranice obyčajnej únavy. Keď sú partneri nútení spať v oddelených spálňach, prichádzajú o dôležité večerné rozhovory v posteli a o spontánnu fyzickú blízkosť, ktoré sú základom vzťahu.
Szamockiová zdôraznila, že tragédiou je najmä to, že tieto problémy sú často liečiteľné. Vo svojej práci sa zameriava na liečbu chrápania alebo spánkového apnoe, čiže na „hľadanie pokojnej noci bez hluku“ ešte predtým, ako sa natrvalo naruší partnerské puto. Pozorovala, že tisíce párov ukončujú svoje vzťahy kvôli fyziologickým problémom, ktoré je možné vyriešiť vhodnou zdravotnou starostlivosťou. Lekárka zároveň upozorňuje, že v čase, keď páry dospejú až k rozvodu, býva medzi nimi už taká veľká emocionálna vzdialenosť, že ju nie je možné prekonať a pôvodným problémom bola iba základná potreba nerušeného spánku.