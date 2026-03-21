Takmer POLOVICA rozvodov má spoločného menovateľa! Ak váš partner robí v noci TOTO, váš vzťah je na tenkom ľade

LONDÝN - Chrápanie a poruchy spánku môžu mať na partnerské vzťahy väčší vplyv, ako sa zdá. Prieskum medzi rozvedenými Britmi ukázal, že takmer polovica z nich považuje nočné chrápanie partnera za jeden z faktorov, ktoré prispeli k rozpadu manželstva. Je totiž príčinou spania v oddelených izbách, z ktorého narastá emocionálne odcudzenie.

Chrápanie je často zdrojom podpichovania a manželských hádok a v skutočnosti je aj faktorom takmer polovice rozvodov. Až 47 percent rozvedených uviedlo, že k ich rozchodu prispelo nočné chrápanie partnera, rovnako ako poruchy spánku, napríklad spánkové apnoe, pri ktorom postihnutí dočasne prestávajú dýchať. Ako informuje Daily Mail, v prieskume medzi 2 000 nedávno rozvedenými Britmi, až tri štvrtiny tých, ktorých sa chrápanie alebo poruchy spánku týkali, spávali v inej izbe. Z nich 85 percent uviedlo, že to „priamo prispelo“ k ich rozvodu.

Takmer POLOVICA rozvodov má
Okamžité ukončenie vzťahu

Polovica respondentov zároveň pripustila, že pri nových partneroch by to bol „dôvod na okamžité ukončenie vzťahu“. Doktorka Sonia Szamockiová zo zdravotníckych spoločností 32Co a Aerox Health uviedla, že chrápanie nie je žiadny žart, lebo „podkopáva samotné základy vzťahov“. Pre mnohé páry je presun do hosťovskej izby začiatkom hlbokého emocionálneho odcudzenia, ktoré pretrváva aj dlho po tom, ako vyjde slnko. Odborníci upozorňujú, že vplyv chrápania siaha ďaleko za hranice obyčajnej únavy. Keď sú partneri nútení spať v oddelených spálňach, prichádzajú o dôležité večerné rozhovory v posteli a o spontánnu fyzickú blízkosť, ktoré sú základom vzťahu.

Snívate o nevere alebo kolegovi? Terapeutka prehovorila: TOTO je skutočný dôvod vašich hriešnych predstáv!

Szamockiová zdôraznila, že tragédiou je najmä to, že tieto problémy sú často liečiteľné. Vo svojej práci sa zameriava na liečbu chrápania alebo spánkového apnoe, čiže na „hľadanie pokojnej noci bez hluku“ ešte predtým, ako sa natrvalo naruší partnerské puto. Pozorovala, že tisíce párov ukončujú svoje vzťahy kvôli fyziologickým problémom, ktoré je možné vyriešiť vhodnou zdravotnou starostlivosťou. Lekárka zároveň upozorňuje, že v čase, keď páry dospejú až k rozvodu, býva medzi nimi už taká veľká emocionálna vzdialenosť, že ju nie je možné prekonať a pôvodným problémom bola iba základná potreba nerušeného spánku.

Nič nepotrebujeme tak silno ako to, aby sme mali úctu jeden k druhému, uviedol nový biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach
Unikátne historické video zo San Francisca krátko po zemetrasení v roku 1906
Markizácky ženích opísal tú pravú: Mala by spĺňať týchto 5P... Dámy, píšte si!
Dôležité upozornenie: Tunel Branisko v noci dočasne uzavrú, polícia varuje pred zdržaním
Markizácky ženích opísal tú pravú: Mala by spĺňať týchto 5P... Dámy, píšte si!
Takmer POLOVICA rozvodov má
Takmer POLOVICA rozvodov má spoločného menovateľa! Ak váš partner robí v noci TOTO, váš vzťah je na tenkom ľade
Prvé zatknutie ROBOTA v histórii? Humanoid prenasledoval 70-ročnú dôchodkyňu, skončila v nemocnici!
Na tento ZÁZRAK čakali roky! V britskej zoo sa narodilo mláďa VZÁCNEHO druhu, ošetrovatelia hovoria o víťazstve
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Nedostali ste energošek? O pomoc musíte žiadať na inej adrese, odkazujú teplári!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!

VIDEO Dráma o stotiny v prospech Talianska: Pirovanová ukoristila glóbus po životnom výkone
Stíhačka v znamení veľkého boja až do cieľa: Oebergová potvrdila formu zo šprintu, Fialková poklesla
MŠK Žilina – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo skupiny o titul Niké ligy
MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava: Online prenos zo skupiny o titul Niké ligy
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Finančná správa rozposiela Slovákom listy: Posvietila si na jednu skupinu zarábajúcich ľudí
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Ukrajina našla lacný spôsob, ako zastaviť ruské drony. Tento prístup teraz zaujíma celý svet, najmä krajiny na Blízkom východe
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
FBI varuje pred ruskými hackermi. Kradnú účty na WhatsApp a Signal, ohrození sú aj používatelia na Slovensku
Nádory dostanú cielenú „dvojitú ranu“: Vedci vyvinuli baktériu, ktorá sama vyrobí liek proti rakovine a doručí ho priamo do nádoru
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Toto znamenie je najťažšie milovať: Muži priznávajú, že si s ním často nevedia poradiť
Predvolebný trik? Ruská rozviedka zvažovala pomôcť Orbánovi vyhrať voľby nafingovaným atentátom! Kremeľ to odmieta
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Danko otvorene: SNS je sklamaná, že premiér neblokoval pôžičku pre Ukrajinu spolu s Orbánom!
Rok od vládnej krízy: Fico si partnerov ukočíroval, no dnes čelí väčšej hrozbe! Mladí voliči unikajú k Republike

