V Indonézii zadržali troch Európanov: Mali vyrábať a šíriť pornografiu

JAKARTA - Indonézske úrady zadržali dvoch francúzskych občanov a jedného Taliana pre podozrenie z výroby a distribúcie pornografie, oznámila v utorok polícia na indonézskom ostrove Bali. Píše agentúra AFP.
Zadržaná trojica - jedna žena a dvaja muži - je podozrivá zo snahy „profitovať z pornografických videí a pornografického obsahu“, povedal novinárom policajný veliteľ Joseph Edward Purba z oblasti Badung na Bali. Vyšetrovanie tohto prípadu vyvolalo „virálne video s pornografickým obsahom, ktoré kolovalo na sociálnych sieťach,“ objasnil Joseph.
Francúzsku - opísanú ako „tvorkyňu tohto obsahu“ - a Taliana zadržali imigrační úradníci v piatok, keď sa pokúšali odísť z Bali do Thajska. Ďalšieho Francúza, údajného manažéra spomínanej ženy, zadržali o pár dní neskôr v oblasti Badung. Európanom hrozí až desať rokov vo väzení za obvinenie z výroby pornografie a ďalších šesť rokov za jej distribúciu na internete. AFP vysvetľuje, že Indonézia, krajina s väčšinovým moslimským obyvateľstvom, výrobu pornografického materiálu zakazuje. Úrady na Bali sa podľa agentúry opakovane sťažujú na nevhodné správanie zahraničných turistov, a to hlavne po sérii deportácií v posledných rokoch.