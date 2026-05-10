Dom už v 19 rokoch! Mladý pár si bez pomoci rodičov našetril tisíce eur za pár mesiacov: Pozrite, ako to dosiahli

DERBY - Zatiaľ čo pre mnohých mladých zostáva vlastné bývanie nedosiahnuteľným cieľom, dvojica z Británie dokázala opak. Vďaka prísnemu šetreniu si za sedem mesiacov nasporili viac ako 23-tisíc eur a kúpili si vlastný dom.
Dostať sa k vlastnému bývaniu je čoraz náročnejšie, no Paulina Gammonová a jej manžel Stanley to zvládli už ako tínedžeri. Dom si kúpili ako 19-roční, pričom si naň našetrili bez finančnej pomoci rodičov. Dnes 21-ročná dvojica začala šetriť začiatkom roka 2024, keď ešte bývala u rodičov. Nízke náklady na bývanie im umožnili odkladať väčšinu príjmov. Paulina prispievala rodičom približne 115 eur mesačne, Stanley približne 195 eur.
Obaja mali stabilný príjem – Paulina pracovala ako palubná sprievodkyňa a Stanley ako letecký inžinier, pričom každý z nich zarábal okolo 2 100 eur mesačne. Vďaka obmedzeniu výdavkov si dokázali odložiť približne 1 150 až 1 750 eur mesačne na osobu.
Pár sa vedome vzdal bežných výdavkov typických pre mladých ľudí. Prestali chodiť na večierky, obmedzili návštevy reštaurácií, nekupovali si nové oblečenie a pripravovali si jedlo do práce. „Vedeli sme, že jeden večer vonku nás môže stáť aj 120 či 230 eur, preto sme sa rozhodli tieto peniaze radšej ušetriť,“ vysvetlila Paulina.
23-tisíc eur za 7 mesiacov
Za sedem mesiacov sa im podarilo nasporiť približne 23 000 eur. Táto suma pokryla zálohu na dom vo výške takmer 19 500 eur, ako aj náklady na právne služby a hypotekárne poradenstvo. V júni 2024 podali ponuku na trojizbový dom s tromi kúpeľňami v hodnote približne 195 000 eur a na jeseň sa nasťahovali. Ich úspech spočiatku vyvolával nedôveru. Okolie predpokladalo, že im pomohli rodičia. „Neverili nám ani realitní makléri či právnici. O to viac sme na to hrdí,“ uviedla Paulina.
Dnes dvojica spláca hypotéku vo výške približne 1 270 eur mesačne. Situáciu skomplikovalo aj to, že Paulina krátko po kúpe zistila, že je tehotná. „Keby som to vedela skôr, zvolili by sme nižšie splátky na dlhšie obdobie,“ priznala.
Napriek tomu sa im darí finančné záväzky zvládať, pričom Paulina si dnes privyrába aj prostredníctvom sociálnych sietí. Mladým ľuďom preto odporúča využiť obdobie bývania u rodičov na maximálne šetrenie. „Keď sa osamostatníte, výdavky výrazne narastú. Práve vtedy si uvedomíte, aká veľká výhoda je mať vytvorenú finančnú rezervu,“ dodala.