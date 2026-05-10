Patrik Herman sa na rodičov nepodal: Otec rozhodca, mama telocvikárka… a on? Telocvik bol morda!

BRATISLAVA - Známa tvár z televíznych obrazoviek a bojovník za zdravie Patrik Herman išiel s pravdou von! Hoci sa roky angažuje v prevencii onkologických ochorení, v jednej dôležitej oblasti má poriadne medzery aj on sám!
Patrik Herman je známy svojím nasadením pre pacientsku organizáciu NIE RAKOVINE, kde neúnavne prízvukuje dôležitosť zdravého životného štýlu. Keď však príde reč na jeho vlastnú športovú aktivitu, nasadzuje svoj typický sebaironický humor. „Ja a šport? Mám veľmi aktívny vzťah k športu pasívneho charakteru. Rád sa pozerám, ako sa iní trápia, a je mi jedno, pri čom,“ priznal so smiechom moderátor.
Hoci si uvedomuje, že pohyb je v prevencii kľúčový, sám si s činkami nerozumie. A to aj napriek tomu, že pochádza zo športovej rodiny. „Moja rodina je absolútne športovo založená. Môj nebohý tatino bol medzinárodným basketbalovým rozhodcom, mamina je telocvikárka a moji súrodenci tiež športujú. Tak jednoducho niekto musí byť čierna ovca rodiny,“ vysvetlil Patrik.
Traumy z mladosti v ňom zanechali hlbokú stopu a na školské časy nespomína práve v najlepšom. „Pre mňa hodiny telocviku na základnej škole, to bola morda. Ja som z toho mal stres. Každý sme na niečo, nehanbím sa za to. Som športové drevo, som taký, aký som,“ vyhlásil otvorene Herman. Šport ho "chytí" len vtedy, keď ide o národnú hrdosť. Fanúšikom sa stáva totiž až vo chvíli, keď sa slovenské tímy blížia do finále a žije tým celá krajina.
Keď však príde choroba, aj moderátor sa mení na klasického muža. „Hovorí sa, že najhoršou chorobou pre chlapa je soplík. Viem, ako nás to dokáže zložiť, keď máme len zvýšenú teplotu,“ priznal s vtipom. Ako spoluzakladateľ pacientskej organizácie však vie, že pri vážnych diagnózach ide sranda bokom. Čo všetko dokáže organizácii NIE RAKOVINE ponúknuť on sám?
