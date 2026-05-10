Veľké nočné rošády v Bratislave: VIDEO Uzavreli viaceré cesty, obmedzili aj letisko! Poznáme DÔVOD

BRATISLAVA - Bratislava má za sebou rušnú noc. Dôvodom je presun stíhačky F-16 po hlavných ťahoch v meste, kvôli ktorému musela byť obmedzená na niekoľko hodín doprava.
Polícia avizovala už vopred obmedzenia v doprave. V priebehu soboty upozornili verejnosť, že diaľnica D1 na obchvate Bratislavy v smere na Trnavu bude v úseku od križovatky s diaľnicou D2 (Pečňa) až po križovatku pri letisku počas večera a noci dočasne uzatvorená. Obmedzenie malo trvať od 20.00 h do 03.00 h.
S uzatvorením spomínaného úseku súviselo aj krátkodobé uzatvorenie Ivanskej cesty v blízkosti Letiska M. R. Štefánika, Einsteinovej ulice v úseku medzi Mostom SNP a výstaviskom a tiež diaľnice D1 v smere na diaľnicu D2 v úseku medzi zjazdom na Einsteinovu ulicu a križovatkou s diaľnicou D2. Ľuďom, ktorí mali plánovaný odlet z Letiska M. R. Štefánika zároveň policajti odporučili, aby sa do priestorov letiska dopravili do 19.00 h.
Obmedzenie si mala vyžiadať preprava nadrozmerného nákladu. Bližšie detaily však neuviedli. Ako sa ukázalo, dôvodom bol presun stíhačky F-16 v protismere. Stíhačku mali prevážať v rámci príprav na medzinárodnú výstavu obrannej techniky IDEB Defence & Security, ktorá sa koná v bratislavskej Inchebe od 12. do 14. mája 2026. Lístky si môžete kúpiť na stránke Predpredaj.sk.