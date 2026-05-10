Štefan Kišš otvorene: Fico a Kamenický predviedli ekonomický analfabetizmus, ľudí týmto neoklamú

BRATISLAVA - Agentúra Fitch nezvýšila rating Slovenska, len ho neznížila, a tým nezaradila Slovensko do pásma špekulatívneho ratingu, kde sú rozvojové krajiny. Poslanec Národnej rady SR za PS Štefan Kišš to uviedol v reakcii na nedeľnú tlačovku predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra financií SR Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD), na ktorej vyzdvihli najnovšie hodnotenie agentúry Fitch.
„Podľa premiéra a ministra sa tak máme tešiť, že sme ešte nespadli z ekonomického útesu,“ upozornil Kišš. Je presvedčený, že minister financií tiež zavádza v číslach, ktoré prezentoval na brífingu. „Ľudia na Slovensku vidia, že sa im žije horšie. Ceny potravín rastú, benzín tankujú najdrahší vo V4 a reálna mzda im klesá,“ argumentoval Kišš.
Klamstvo je podľa Kišša jediný spôsob pre predstaviteľov vlády, ako kamuflovať svoju neschopnosť riešiť zdražovanie, deficit verejných financií a slabnúcu konkurencieschopnosť. Premiér na nedeľnej tlačovej konferencii vyzdvihol zachovanie ratingu Slovenska od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom. Agentúra podľa Fica v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt. Minister financií upozornil, že prostredníctvom konsolidačných opatrení sa podarilo znížiť deficit a zabrániť rastu dlhu krajiny.