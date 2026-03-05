Pozor na cesty do Azerbajdžanu! Rezort diplomacie varuje pred vážnym zhoršením bezpečnosti

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje pred možným zhoršením bezpečnostnej situácie v Azerbajdžane v dôsledku eskalácie konfliktu v Iráne a širšom regióne Blízkeho východu. Slovenským občanom odporúča, aby pri cestách do krajiny venovali zvýšenú pozornosť aktuálnemu vývoju situácie v regióne a riadili sa pokynmi miestnych orgánov. Rezort diplomacie o tom informuje na svojom webe.
„Ministerstvo a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku situáciu naďalej monitorujú. Bezpečnostná situácia sa môže dynamicky meniť a v prípade ďalšej eskalácie nie je možné vylúčiť prijatie dodatočných opatrení v niektorých oblastiach krajiny,“ uviedlo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Rezort pripomína, že núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
Drony letiace z Iránu zasiahli vo štvrtok napoludnie miestneho času areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktoré sa nachádza asi desať kilometrov od iránskej hranice. MZVEZ ozrejmilo, že následne došlo k uzatvoreniu iránskej strany hraničného prechodu Astara medzi Azerbajdžanom a Iránom.