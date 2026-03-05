Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Pozor na cesty do Azerbajdžanu! Rezort diplomacie varuje pred vážnym zhoršením bezpečnosti

Juraj Blanár
Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje pred možným zhoršením bezpečnostnej situácie v Azerbajdžane v dôsledku eskalácie konfliktu v Iráne a širšom regióne Blízkeho východu. Slovenským občanom odporúča, aby pri cestách do krajiny venovali zvýšenú pozornosť aktuálnemu vývoju situácie v regióne a riadili sa pokynmi miestnych orgánov. Rezort diplomacie o tom informuje na svojom webe.

„Ministerstvo a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku situáciu naďalej monitorujú. Bezpečnostná situácia sa môže dynamicky meniť a v prípade ďalšej eskalácie nie je možné vylúčiť prijatie dodatočných opatrení v niektorých oblastiach krajiny,“ uviedlo ministerstvo.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Rezort pripomína, že núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

Drony letiace z Iránu zasiahli vo štvrtok napoludnie miestneho času areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktoré sa nachádza asi desať kilometrov od iránskej hranice. MZVEZ ozrejmilo, že následne došlo k uzatvoreniu iránskej strany hraničného prechodu Astara medzi Azerbajdžanom a Iránom.

USS Abraham Lincoln
Zasiahli drony loď USS Abraham Lincoln? Irán hlási úspech, Washington hovorí o klamstve
Zahraničné
Británia posilňuje obranu v
Británia posilňuje obranu v Katare: Starmer posiela stíhačky Typhoon a torpédoborec HMS Dragon
Zahraničné
Juraj Blanár
Slovensko odsudzuje porušovanie práva na Blízkom východe: Blanár varuje pred rastom cien
Zahraničné
Bombardéry Su-24 iránskej armády
Dve minúty od katastrofy: Iránske bombardéry chceli zaútočiť na najväčšiu základňu USA! Zostrelili ich
Zahraničné

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov
Domáce
AKTUÁLNE Výbuch a obrovský
AKTUÁLNE Výbuch a obrovský požiar v Moravskom Svätom Jáne! Hasiči VARUJÚ obyvateľov
Domáce
Slováci s Androidom majú
Slováci s Androidom majú problém: Veľké riziko, tento vírus zlikviduje váš telefón a môžu vás ovládať na diaľku!
Domáce
Prvý bocian sa vrátil do Dlhého Klčova: Ornitológovia poznajú 12-ročného samca podľa krúžku
Prvý bocian sa vrátil do Dlhého Klčova: Ornitológovia poznajú 12-ročného samca podľa krúžku
Humenné

Donald Trump
Trump žiada milosť pre Netanjahua: Herzogovi dal ultimátum! Hrozí zrušením všetkých schôdzok
Zahraničné
Podnikateľ si na let
Mladý podnikateľ nahneval ľudí: Z Dubaja odletel prázdnym lietadlom! Pochválil sa na internete
Zahraničné
Juraj Blanár
Pozor na cesty do Azerbajdžanu! Rezort diplomacie varuje pred vážnym zhoršením bezpečnosti
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
USA žiadajú Ukrajinu o pomoc! Zelenskyj posiela expertov na boj proti iránskym dronom
Zahraničné

FOTO Kate Moss to má
Kate Moss to má v sebe stále: Paríž postavila na nohy priehľadnou blúzkou a... bradavka von!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Juraj Mokrý v Let's
Juraj Mokrý na Let's Dance: Po dlhej dobe ukázal priateľku... Aha, ako im to spolu pristane!
Domáci prominenti
Patrik Rytmus Vrbovský
Rytmus oslávi 50! Sebakriticky hodnotí: Už dávno ma mal niekto vymeniť... Za čo sám seba obdivuje?
Domáci prominenti
Billy Idol
Dnes by to asi NEPREŽIL: Billy Idol odhalil šialený spôsob, ako sa zbavil HEROÍNU!
Zahraniční prominenti

Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti
Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk
Roky bol AGRESÍVNY kvôli
Roky bol AGRESÍVNY kvôli ťažkej traume: Keď mu priviedli fenku z útulku, majiteľka neverila vlastným očiam!
Zaujímavosti
Z kuchyne sa ozývalo
Z kuchyne sa ozývalo MRAZIVÉ SYČANIE: Felicia v panike volala manželovi, pravda ju však totálne ZAHANBILA!
Zaujímavosti

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!

VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
Biatlon
Je rozhodnuté: Kováčik odhalil svoje pravé ruky v SFZ, vyjadril sa aj k zápasu proti Kosovu
Je rozhodnuté: Kováčik odhalil svoje pravé ruky v SFZ, vyjadril sa aj k zápasu proti Kosovu
Reprezentácia
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Reprezentácia
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
NHL

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Výber receptov

USA vykonalo útok, aký tu nebol od 2. svetovej vojny: Ponorkou zasiahlo iránsku loď IRIS Dena, stačilo jedno torpédo
USA vykonalo útok, aký tu nebol od 2. svetovej vojny: Ponorkou zasiahlo iránsku loď IRIS Dena, stačilo jedno torpédo
Armádne technológie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Bezpečnosť
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Správy
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
História

V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí

Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy

Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Slovenské celebrity
Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Podnikateľ si na let
Zahraničné
Mladý podnikateľ nahneval ľudí: Z Dubaja odletel prázdnym lietadlom! Pochválil sa na internete
Bývalý americký generál v
Zahraničné
DESIVÉ VAROVANIE experta: Útoky na Irán neprinesú želanú demokraciu, ale vytvoria jeden veľký CHAOS!
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné
Domáce
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov

