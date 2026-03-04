Komisia OSN odsúdila útoky na Irán: Cielené zabíjanie podľa nej nie je spravodlivosť

ŽENEVA - Vyšetrovacia komisia OSN, ktorá skúma porušovanie ľudských práv v Iráne, v stredu odsúdila americko-izraelské útoky v islamskej republike a vyjadrila zdesenie z úderov cielených na tamojších predstaviteľov. Ich mimosúdne úmyselné zabitie podľa vyšetrovateľov nie je spôsob ako dosiahnuť spravodlivosť, píše agentúra AFP.
Komisia je „zdesená“ z toho, že desiatky iránskych predstaviteľov zahynuli pri americko-izraelskej operácii v Iráne, ktorú spustili v sobotu. „Aj v prípade, že niektorí z týchto jednotlivcov môžu niesť zodpovednosť za porušovanie ľudských práv alebo medzinárodné zločiny, mimosúdne úmyselné zabitia nie sú v rámci medzinárodného práva prijateľnými prostriedkami na vykonávanie práva,“ uviedla komisia.
Pravidlá medzinárodného práva podľa tejto komisie „nemôžu byť menené podľa toho, ktorý štát koná“. Útoky, po ktorých nasledovali iránske odvetné údery, sú podľa vyhlásenia komisie v rozpore s Chartou OSN. „Iránske obyvateľstvo je teraz zaseknuté medzi rozsiahlou vojenskou operáciou, ktorá môže trvať týždne či mesiace, a vládou s dlhou históriou hrubého porušovania ľudských práv,“ konštatovala.
Šok vyjadrila z útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgán, pri ktorom zahynulo viac ako 160 ľudí a väčšinou išlo podľa nej o žiačky vo veku 7 až 12 rokov. Vyšetrovatelia zároveň vyzvali predstaviteľov Iránu, aby ukončili obmedzovanie telekomunikačným a internetových služieb. Toto opatrenie odrezalo iránsky ľud od vonkajšieho sveta a zamedzilo im prístup k zásadným informáciám a protestoch v krajine alebo kontakt so svojimi blízkymi. Vyjadrili tiež obavy z množstva ľudí v iránskych väzniciach vrátane „desiatok tisícov“ osôb zadržaných počas nedávnych protestov, ktoré vypukli vlani koncom decembra.
Komisia zdôraznila, že je dôležité, aby sa neopakovali vojenské útoky ako ten na väznicu Evín počas 12-dňovej izraelsko-iránskej vojny z júna 2025, pričom takéto útoky by predstavovali riziká pre zadržaných protestujúcich a ďalších civilistov. Vyšetrovatelia vyzvali aj na zabezpečenie dôkazov o civilných obetiach vojny, aby zodpovedné osoby mohli niesť následky. „Všetci, ktorí majú vplyv, musia neodkladne konať, aby sa táto vojna skončila,“ dodala komisia OSN.