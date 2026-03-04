Slovnaft a Mol podali sťažnosť do Bruselu: Podozrievajú chorvátskeho prepravcu zo zneužitia monopolu

BRATISLAVA - Spoločnosti MOL a Slovnaft podali Generálnemu riaditeľstvu pre hospodársku súťaž Európskej komisie formálnu sťažnosť pre podozrenie zo zneužívania monopolného postavenia chorvátskym prepravcom ropy JANAF. Dôvodom je odmietnutie prepravy ruskej ropy dovezenej po mori. Podľa rafinérií je preprava ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko povolená, informoval v stredu Slovnaft.
„Spoločnosť JANAF má monopol na dodávky ropy do maďarskej a slovenskej rafinérie z mora. Napriek tomu, že v takýchto prípadoch je dodávka ruskej ropy z mora do týchto dvoch krajín povolená a je v plnom súlade so sankciami EÚ a USA (vrátane nariadení OFAC), spoločnosť JANAF odkladá prepravu ruskej ropy s odôvodnením, že je potrebné vykonať ďalšie právne kontroly, pričom právo a zodpovednosť za obstarávanie ropy má skupina MOL,“ uviedli petrochemické firmy.
MOL vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene ukončila porušovanie pravidiel zo strany spoločnosti JANAF a umožnila MOL-u a Slovnaftu prístup ku kritickej infraštruktúre. Zásah Európskej komisie by zároveň ukončil aj neopodstatnené odmietanie prístupu k základnému zariadeniu, ktoré poškodzuje zákazníkov a verejný záujem v niekoľkých krajinách strednej Európy, keďže ohrozuje bezpečnosť dodávok energií v zraniteľnom regióne strednej a východnej Európy.
V liste zaslanom Európskej komisii MOL a Slovnaft upozornili na podľa nich neférové cenové praktiky spoločnosti JANAF. Pripomenuli, že chorvátska spoločnosť si od roku 2022 účtuje za prepravu troj- až štvornásobok férovej trhovej ceny a nie je ochotná to nijako zmysluplne zmeniť.