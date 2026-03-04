Desivé zábery z Košíc: Zrážku chodca na prechode zachytila KAMERA, zásadná výzva štátnych orgánov!

KOŠICE - Polícia informuje o tom, že bezpečnosť na cestách netvoria len ľudia za volantom, ale aj chodci. Desivý príklad toho, čo sa stalo na prechode v druhom najväčšom slovenskom meste, priniesli na sociálnej sieti.
POZOR! Video nižšie nie je vhodné pre citlivé povahy!
Policajti v tomto kraji rátajú príliš veľa dopravných udalostí za veľmi krátke obdobie, pri ktorých boli účastníkmi chodci. Hoci patria medzi najzraniteľnejších účastníkov premávky, nie vždy sú vraj bez viny. Povinnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky platí aj pre nich.
Vbehol mu pod kolesá
"Len včera večer došlo na Štúrovej ulici v Košiciach k dopravnej nehode. Podľa doposiaľ zistených informácií chodec prechádzal cez priechod na červený signál „STOJ“, pričom došlo k stretu s vozidlom Škoda Octavia, ktoré prechádzalo na zelený signál „VOĽNO"," tvrdí polícia a odvoláva sa na veľmi citlivé video.
Vodič Octavie mal dychovú skúšku negatívnu. "Chodec utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania," reaguje polícia. Len počas minulého týždňa uložili policajti v Košickom kraji chodcom 33 pokút za porušenie zákona, z toho 11 v Košiciach. Z 29 usmrtených osôb na cestách Košického kraja v roku 2025 bolo až 16 chodcov.
Polícia aj po tomto prípade apeluje na chodcov, aby rešpektovali svetelnú signalizáciu, vstupovali na vozovku až po presvedčení sa, že je to bezpečné, a používali reflexné prvky najmä za zníženej viditeľnosti.