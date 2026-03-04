Opozícia varuje pred situáciou v regióne: PS chce posilniť diplomatov na Blízkom východe

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS si myslí, že vláda zle číta situáciu na Blízkom východe. Upozorňuje na to, že v regióne sa nachádza ešte mnoho občanov SR a bude ich viac ako zaregistrovaných. Treba preto podľa neho spraviť viaceré kroky. Volá napríklad po posilnení diplomatického personálnu v regióne či nadviazaní spolupráce slovenského krízového štátu s krízovými štábmi v okolitých krajinách. Vyplýva to z vyjadrenia člena predsedníctva hnutia Ivana Korčoka na stredajšej tlačovej konferencii.
Korčok si myslí, že v tejto situácii treba urobiť viacero krokov. Do regiónu je podľa jeho slov potrebné poslať intervenčné tímy a poslniť diplomatický personál. Hovoril tiež o potrebe spolupráce slovenského krízového štátu s krízovými štábmi v okolitých krajinách. Upozornil tiež na to, že keď sa otvorí okno na evakuáciu občanov SR, kapacity štátu to nemajú šancu zvládnuť. „Počas pandémie ochorenia COVID-19, kde sme evakuovali desaťtisíce občanov, sme bookovali chartery,“ doplnil.
Členovia PS sa vyjadrili aj k vypovedaniu zmluvy zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) s ukrajinským partnerom o poskytovaní havarijnej elektriny. Líder PS Michal Šimečka za tento krok kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Považuje ho za nezmyselný. „Keď my nedodáme Ukrajine núdzové dodávky elektriny, tak to urobí niekto iný, a niekto iný z toho bude mať finančný prospech,“ okomentoval. Myslí si, že premiér by mal namiesto toho rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.