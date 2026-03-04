Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Máme na situácii na Blízkom východe svoj podiel? Američania leteli aj nad Slovenskom, TAKTO je to s povolením!

TEHERÁN/BRATISLAVA - Už je to niekoľko dní, čo začala na Blízkom východe operácia Epic Fury v spolupráci Izraela a Spojených štátov amerických. Bombardovanie si vyžiadalo život nielen iránskych lídrov, ale aj civilistov. Straty na životoch sú značné, no americké bombardéry sa nezjavili odnikiaľ. Ich prelet bol zabezpečovaný aj cez európske krajiny, Slovensko nevynímajúc. Koľko takýchto lietadiel za účelom úderu v Iráne cez Slovensko letelo a nepotrebovali na to povolenie?

Prelety cudzích lietadiel by pritom podľa Denníka N mali podliehať povoleniam ministerstva zahraničných vecí, no ministerstvo obrany má na toto iný názor. Pri otázke ohľadom povolenia takýchto letov sme však boli ministerstvom zahraničných vecí rovno odkázaní na rezort obrany.

Stroje cez naše územie leteli, viackrát

Denník sa venoval aj analýze údajov zo servera Flightradar24.com, podľa ktorého aj v pondelok 2. marca dopoludnia letel cez nás transportný stroj C-17 Globemaster zo základne Ramstein v Nemecku.

OSN je impotentná, svetový poriadok sa rozložil a veľkí si robia čo chcú, povedal Fico

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pritom v nedeľu dopoludnia kritizoval útoky na Irán a aktuálny stav popísal ako totálny rozklad svetového poriadku. "Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať," povedal v úvode tlačovej konferencie. V prejave však nespomenul, či aj naším územím leteli nejaké stroje z USA za účelom úderu v Iráne.

Okrem toho počas pondelňajšieho obeda prelietavali nad Slovenskom štyri tankovacie lietadlá KC-135 Stratotanker. Ide o stroje určené na dopĺňanie paliva stíhačkám a bombardérom vo vzduchu. Niekoľko hodín predtým prelietavali aj viaceré transportné lietadlá C-17 Globemaster III, schopné prepravovať vojakov, muníciu či zásoby. Iné to nebolo ani cez víkend.

Lietadlá štartovali zo základní v Európe alebo USA, prelietavali cez Česko, Slovensko a Maďarsko a smerovali do Izraela, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu či Kataru.

Sme v NATO, prelety sa len oznamujú, tvrdí Kaliňák

Podľa denníka ne sporný právny základ na takéto prelety, no inak sa na to díva minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Ten tvrdí, že Slovensko lietadlám štátov NATO nevydáva formálne povolenia a má na to dôvod. "Raz za mesiac, raz za dva týždne oznámia počet lietadiel... Takto to funguje od nášho vstupu do NATO," povedal s tým, že ak sme už raz v NATO, nejaké povolenia sú pasé a ide de facto len o "oznamovanie" preletov.

Situácia z minulosti hovorí niečo iné

Podľa informácií z minulosti je však procedúra zložitejšia. Ministerstvo obrany ešte v roku 2022 uvádzalo, že povolenie na prelet cudzieho štátneho lietadla má byť vyžiadané diplomatickou cestou minimálne 48 hodín vopred a adresované ministerstvu zahraničných vecí.

Tému otvoril aj bezpečnostný expert Róbert Ondrejcsák. Pripomenul, že Fico v minulosti kritizoval vládu Mikuláša Dzurindu za povolenie preletov NATO pri bombardovaní Juhoslávie v roku 1999. "Čiže ak niekto použije argument 'bombardovanie Juhoslávie a Dzurinda', môžete odpovedať ‚bombardovanie Iránu a Fico‘," napísal.

 
 

Známe sú však aj prípady, keď štáty prelety zamietli. Pobaltské krajiny vlani nepovolili prelet vládneho špeciálu na cestu do Moskvy, kde sedel aj predseda vlády. Prelety teda nie sú automatické – sú politickým rozhodnutím.

Prestaňte klamať slovenskú verejnosť, rozčuľoval sa Fico

Krátko k téme preletov lietadiel prehovoril aj premiér Robert Fico po rokovaní vlády v stredu 4. marca. "Chcem apelovať na médiá. Prestaňte zverejňovať klamstvá a prestaňte klamať slovenskú verejnosť. Cez slovenské územie neprelietavajú žiadne bombardéry," povedal nahnevaný premiér, ktorá krátko predtým kritizoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

Očakávame stanovisko ministerstva obrany.

