EÚ reaguje na konflikt na Blízkom východe: Posilní misiu v Červenom mori dvomi francúzskymi plavidlami

BRUSEL - Európska únia plánuje posilniť svoju námornú misiu v Červenom mori prostredníctvom ďalších plavidiel, keďže odvetné kroky Iránu za americko-izraelské útoky ohrozujú dopravu na mori. Informoval o tom v nedeľu diplomat EÚ, píše agentúra AFP.
Dve ďalšie francúzske lode sa pripoja k misii Aspides, čím sa celkový počet vojnových lodí zvýši na päť, povedal diplomat pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity. Vyjadrenie prišlo po mimoriadnej videokonferencii ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov 27 členských krajín, ktorí spoločne rokovali o situácii v Iráne.
Izrael medzitým oznámil nové „rozsiahle“ útoky na Irán. „Izraelské vzdušné sily... spustili ďalšiu vlnu útokov proti iránskemu režimu v srdci Teheránu,“ upresnila armáda vo vyhlásení. Prezident USA Donald Trump už skôr prisľúbil Iránu odvetu za smrť troch vojakov, ktorí zahynuli pri útokoch, a vyhlásil, že vojenská operácia by mohla trvať štyri týždne. Európska únia varovala pred nákladmi, ktoré by dlhá vojna znamenala pre Blízky východ.