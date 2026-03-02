MIMORIADNY ONLINE Ukrajina opäť pod paľbou: Ruské ostreľovanie Chersonu zabilo štyroch ľudí!

KYJEV - Štyria ľudia prišli včera o život pri ruskom ostreľovaní Chersonu na juhovýchode Ukrajiny, ďalší človek bol zabitý a štyria zranení pri ruských útokoch na susednú Dnepropetrovskú oblasť, informovali ukrajinské úrady. Rusi podľa miestnych úradov zaútočili aj na Odesu na juhu krajiny a na Charkov na východe Ukrajiny. V Brjanskej oblasti na západe Ruska ukrajinský dron pri útoku na osobné auto zabil ženu, oznámil gubernátor Alexander Bogomaz.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
V Chersone pri ruskom ostreľovaní zahynuli dve staršie ženy, napísal na platforme Telegram šéf oblastnej správy Oleksandr Prokudin. Neskôr dodal, že v nemocnici zomrela 85-ročná žena a 63-ročný muž, ktorí boli vážne zranení pri ruskom útoku "Nepriateľ desaťkrát zaútočil dronmi a delostrelectvom na tri okresy regiónu," uviedol dnes na sociálnej sieti náčelník správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža na telegrame. Medzi zranenými sú podľa neho dve ženy.
Rusko proti Ukrajine počas noci na dnes vyslalo 123 bezpilotných lietadiel, z ktorých sa 110 podarilo zneškodniť, informovalo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 13 dronov na siedmich miestach. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 27 ukrajinských dronov, vrátane ôsmich nad Brjanskou oblasťou. O celkovom počte útokov dronov a prípadných škodách sa nezmienilo