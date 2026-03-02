Šéfovi SZĽH Miroslavovi Šatanovi mali počas olympiády vykradnúť dom!

LIMBACH - Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja a dlhoročného reprezentanta Slovenska Miroslava Šatana vykradli. Zlodeji mali navštíviť jeho dom v čase, keď bol Šatan v talianskom Miláne na zimných olympijských hrách.
Polícia potvrdila, že sa zaoberajú prípadom krádeže vlámaním do rodinného domu v obci Limbach, ku ktorému došlo dňa 6. 2. 2026. "V súvislosti s Vami uvedeným prípadom je zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody a vo veci trestného činu krádeže. Presná výška spôsobenej škody je predmetom dokazovania," uviedol hovorca KR PZ v Bratislave Michal Szeiff.
Podľa našich informácií ide práve o dom Miroslava Šatana. Ten sa v čase vlámania nachádzal v Taliansku. Slovenská hokejová reprezentácia odletela do Milána ešte 3. februára.
Podľa našich informácií sa mal šéf SZĽH po vlámaní do jeho domu z Milána predčasne vrátiť a 7. januára odletieť na niekoľko dní naspäť na Slovensko. Na prvý zápas našej reprezentácie, ktorý sme odohrali 11. februára proti Fínsku, už mal byť Šatan späť v Miláne.
Koncom februára sme pri vchode na pozemok videli stáť auto súkromnej bezpečnostnej služby.
Slovenský zväz ľadového hokeja na naše otázky nereagoval.
51-ročný bývalý hokejista a majster sveta z roku 2002 žije s rodinou vo vile v pokojnej časti Limbachu už dlhé roky. Čo všetko zmizlo a akú škodu lupiči spôsobili nateraz nie je známe.