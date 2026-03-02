Britskú vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron

LONDÝN - Britskú základňu na Cypre zasiahol v noci na pondelok dron. Úrady bezprostredne nehlásili obete a britské ministerstvo obrany uviedlo, že situáciu riešia ozbrojené sily, informuje agentúra AFP.
Útok sa odohral o polnoci na základni Akrotiri, oznámilo ministerstvo. „Ochrana našich síl v regióne je na najvyššej úrovni a základňa reagovala, aby ochránila našich ľudí,“ uviedol vo vyhlásení hovorca rezortu obrany. Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a lietadlá F-35.
K incidentu došlo po tom, čo Británia povolila Spojeným štátom používať jej vojenské základne na „obranné“ útoky s cieľom zneškodniť iránske rakety a odpaľovacie zariadenia, píše AFP. Britský premiér Keir Starmer však zdôraznil, že Londýn „sa nezúčastnil na počiatočných úderoch na Irán a aktuálne sa ani neplánuje podieľať na ofenzíve“. „Irán však uplatňuje taktiku spálenej zeme, preto podporujeme kolektívnu sebaobranu našich spojencov a nášho ľudu v regióne,“ ozrejmil premiér v príspevku na platforme X.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.