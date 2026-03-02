Strategické spojenectvo s USA by sa malo stať trvalou politikou štátu, tvrdí argentínsky prezident

BUENOS AIRES - Argentínsky prezident Javier Milei vyhlásil v nedeľu pred parlamentom vo svojom prejave o stave krajiny, že chce, aby sa strategické spojenectvo so Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa stalo „štátnou politikou“. Informuje o tom agentúra AFP.
„Južný Atlantik je strategickým bojiskom nadchádzajúcich desaťročí,“ povedal Milei a zdôraznil, že Argentína musí patriť k „hráčom“ v tomto regióne. „Musíme vytvoriť storočie Amerík, urobiť Ameriky opäť veľkými, a to od Aljašky po Ohňovú zem,“ povedal podľa AFP. Milei venoval väčšinu svojho prejavu makroekonomickým úspechom vlády dosiahnutým v uplynulých dvoch rokoch, najmä boju proti inflácii. Zároveň predstavil aj ambiciózny balík 90 reforiem, ktoré podľa neho „prebudujú“ Argentínu „na najbližších 50 rokov“.
Reformy by sa mali týkať ekonomiky, daní, trestného zákonníka, volebného systému, školstva, justície a obrany, uviedol Milei. Bude to „deväť mesiacov nepretržitých štrukturálnych reforiem, ktoré premenia inštitucionálnu architektúru novej Argentíny“, tvrdil líder. Javier Milei, ktorý je prezidentom od roku 2023, začína tento parlamentný rok v pozícii politickej moci - posilnený volebným úspechom v októbrových voľbách, v ktorých sa volila polovica poslancov dolnej komory (127 kresiel) a tretina senátorov (24 kresiel).