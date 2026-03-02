Izrael pritvrdzuje: Vodca Hizballáhu Naím Kásim je cieľom eliminácie!

TEL AVIV - Izraelský minister obrany Jisrael Kac po nočných útokoch v Libanone vyhlásil, že ich cieľom bude aj vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim. Informuje o tom portál The Times of Israel (TOI).
„Teroristická organizácia Hizballáh zaplatí vysokú cenu za streľbu na Izrael a Naím Kásim, generálny tajomník Hizballáhu, ktorý o streľbe rozhodol pod tlakom Iránu, je odteraz cieľom eliminácie,“ napísal Kac na sociálnej sieti X.
Pri americko-izraelských útokoch v sobotu zomrel iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí. Kac tvrdí, že „ktokoľvek, kto nasleduje jeho cestu, sa čoskoro ocitne spolu s ním v hlbinách pekla so všetkými tými, ktorí boli vylúčení z osi zla“.
Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone. Hizballáh finančne a zbraňami podporuje Irán a izraelská armáda útokmi reagovala na útoky z Libanonu na sever Izraela.