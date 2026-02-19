Tender za 33 miliónov: PS a SaS bijú na poplach, minister má vysvetľovať!

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje zákazku na poskytovanie poradenských a audítorských služieb za necelých 33 miliónov eur, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Tvrdia, že miesto toho, aby ministerstvo v čase konsolidácie šetrilo a znižovalo počty zamestnancov, najíma externých konzultantov, ktorí sú dvakrát drahší ako interní zamestnanci. Kritiku tendra na poradenské služby vyjadrila aj opozičná strana SaS. Ministra vnútra vyzýva, aby tender okamžite zrušil a vysvetlil verejnosti, na čo chce desiatky miliónov eur použiť.
Čo sa týka strategického riadenia ministerstva, to by podľa Spišiaka malo byť napísané v programovom vyhlásení vlády. „Lenže z toho sa nedočítame. Maximálne, že chce bojovať s nelegálnou migráciou,“ poznamenal Spišiak. V prípade poradenstva v personálnej politike Spišiak podotkol, že Šutaj Eštok prepustil všetkých skúsených policajtov a štátnych úradníkov a nahradil ich podľa neho neskúsenými, ale lojálnymi ľuďmi. Spišiak doplnil, že hnutím PS bol určený ako tieňový minister vnútra s tým, že o túto funkciu by sa chcel uchádzať v prípade víťazstva PS v parlamentných voľbách v roku 2027. Poslanec parlamentu Ján Hargaš (PS) pokračoval, že MV nielen že nešetrí a neznižuje počty úradníkov, ale najíma konzultantov, ktorí sú dvakrát tak drahí ako interní zamestnanci. „Čiže zosumarizujem, keby si expertov ministerstvo najímalo, tak nás vyjdú na nejakých 5000 až 6000 eur, keď si ich nakupuje ako externých konzultantov, vychádza to okolo 9000 až 11.000 eur,“ prepočítal Hargaš.
SaS upozornila, že po medializácii prípadu ministerstvo opakovane menilo podmienky súťaže a predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk. „To len zvyšuje podozrenia, že ide o ďalšiu zákazku šitú na mieru. Celé to vyzerá ako ďalšia ‚hlasácka slayáda‘, ktorú zaplatia občania zo svojich daní,“ uviedla poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).