Oľga Belešová sa ocitla v KANÁLI: Neštudovala som herectvo, ale pódium je moje!

BRATISLAVA - Jeden nápad, štyria herci a poriadne vtipný pohľad do zákulisia televízneho sveta. Predstavenie Kanál stojí na autorskom tandeme aj hereckej chémii – a jednou zo štvorice je aj herečka Oľga Belešová.
Herečka Oľga Belešová priznala, že chémia medzi hercami skvelo funguje a tak šla príprava hry Kanál ako po masle. „My už máme v tomto prax, my sa stretávame, poznáme sa, poznáme aj naše nápady, možnosti, schopnosti… čiže v našej štvorici ja som zapisovateľka, potom rozosielam to, čo sme vymysleli… takto fungujeme.“ A podľa všetkého celý tím šlape ako hodinky a každý si prirodzene našiel to svoje miesto. „Naše roly sa akosi prirodzene vykryštalizovali. Števo Martinovič je vynikajúci ako dramaturg a režisér, Roman Pomajbo je vynikajúci ako dramaturg a režisér a my s Karinkou… my perlíme, vymýšľame všelijaké nápady a dávame to do pľacu a chlapci nás korigujú a niečo pridajú.“
Predstavenie Kanál malo svoju premiéru v novembri minulého roku a tak si už herci užívajú tú najpríjemnejšiu fázu. „Keď už sa to predstavenie dostane do krvi, usadí sa a my sme oslobodení od nejakého stresu a dodržiavania prísnosti a môžeme začať aj improvizovať,“ dodáva Belešová, ktorá si užíva nielen toto predstavenie, ale aj herectvo ako také. „Mám ohromný diapazón rozličných postáv a charakterov, takže je to veľmi tvorivé… a divadlo je vôbec iný zážitok než nakrúcanie v televízii.“ A vzápätí zazneli slová, ktoré adresovala všetkým milovníkom televízie...