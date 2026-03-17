AKTUÁLNE V Bratislave havaroval autobus! Vodiči sa na D2 zdržia v kolóne

BRATISLAVA - Na bratislavskom úseku diaľnice D2 vo výjazde na Patrónku smerom z Lamača havaroval v utorok ráno autobus. Vodiči sa v kolóne zdržia približne 40 minút. Obísť to môžu cez Záhorskú Bystricu a Lamač, kde stratia polhodinu. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna Slovenského rozhlasu.
"Aktuálne bratislavskí dopravní policajti vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke na diaľnici D2, 58 km v smere do Bratislavy, ku ktorej došlo krátko pred 07,00 h v úseku pri zjazde na Patrónku. Tu z doposiaľ zistených príčin došlo k zrážke osobného motorového vozidla zn. Škoda s autobusom," informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Dodáva, že v danom úseku je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Vodičov žiada o trpezlivosť a o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Taktiež žiada vodičov, aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy.
Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR potvrdila, že na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Zásah aktuálne prebieha,“ doplnila.
Dopravný servis hlási zdržanie aj na diaľnici D1, kde je na vjazde do hlavného mesta kolóna na približne 15 minút. Rovnaká situácia je na starej ceste zo Senca do Bratislavy. So zdržaním treba počítať aj v Rovinke, desať minút, a rovnaký čas si treba pripraviť v Mlynskej doline smerom na Patrónku.