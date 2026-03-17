Totálny masaker! Pakistan zaútočil na nemocnicu v Kábule: Zomrelo už 400 ľudí

Z nemocnice zostali trosky.
Z nemocnice zostali trosky. (Zdroj: profimedia.sk)
KÁBUL - Pri pakistanskom leteckom útoku na centrum na liečbu drogových závislostí v hlavnom meste Afganistanu Kábul zahynulo najmenej 400 ľudí, informoval v utorok predstaviteľ afganského vládneho hnutia Taliban. Pakistan odmietol obvinenie, že na toto zariadenie zaútočil, a deklaroval, že jeho útoky nezasiahli žiadne civilné objekty. Upozornila na to agentúra AP.

V príspevku na platforme X uviedol zástupca hovorcu Talibanu Hamdulláh Fitrat, že útok zasiahol centrum v pondelok okolo 21.00 h miestneho času a zničil veľké časti tejto nemocnice s kapacitou 2000 lôžok. Fitrat dodal, že počet obetí sa doposiaľ vyšplhal na 400, pričom ďalších najmenej 250 ľudí utrpelo zranenia."V dôsledku úderu bola zničená značná časť nemocnice a panujú vážne obavy z vysokého počtu obetí," napísal Fitrat na sieti X. "Záchranné tímy teraz pokračujú v prácach na mieste, snažia sa dostať pod kontrolu požiar a vyzdvihnúť telá zvyšných obetí," doplnil.

Incident odsúdil aj hovorca Talibanu

Na záberoch miestnych televízií bolo vidno, ako hasiči pracujú na uhasení požiaru, ktorý pri útoku v centre vypukol, zatiaľ čo bezpečnostné sily vynášajú zranených a obete. Incident odsúdil predtým aj hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid a Islamabad na platforme X obvinil zo zameriavania sa na „nemocnice a civilné objekty“. Pakistanské ministerstvo informácií už skôr uviedlo, že údery v Kábule aj na východe Afganistanu "mierili presne na vojenské zariadenie a infraštruktúru podporujúcu teroristov vrátane skladov vojenského vybavenia".

Pakistan to odmieta

Hovorca pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa tieto obvinenia označil za nepodložené a uviedol, že v Kábule nebola napadnutá žiadna nemocnica. Ešte predtým, ako Taliban potvrdil počet obetí, oznámilo pakistanské ministerstvo informácii, že útoky „presne zasiahli vojenské zariadenia a infraštruktúru na podporu teroristov, vrátane skladov technického vybavenia a munície afganského Talibanu“ a pakistanských militantov pôsobiacich v Afganistane. Tieto zariadenia boli podľa Islamabadu využívané proti nevinným pakistanským civilistom.

Pakistanský rezort informácií zároveň označil Mudžáhidove tvrdenia za „nepravdivé a zavádzajúce“. Podľa ministerstva bolo ich cieľom zakryť „nelegitímnu podporu cezhraničného terorizmu“. Ozbrojené strety medzi oboma krajinami sa vyostrili v októbri minulého roka a viedli k takmer úplnému uzavretiu hraníc. Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ proti Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa ozbrojené potýčky v pohraničných oblastiach zintenzívnili.

Boje medzi oboma znepriatelenými krajinami pokračujú

Boje medzi oboma znepriatelenými krajinami pokračujú už niekoľko mesiacov a podľa agentúry AP patrí k najkrvavejším za posledné roky. Islamabad dlhodobo obviňuje afganský režim, že poskytuje útočisko členom pakistanskej odnože Talibanu, známej ako Tehríke Taliban Pakistan (TTP), ktorá chce zvrhnúť pakistanskú vládu a nahradiť ju režimom radikálneho islamu. Kábul to popiera. TTP je oddelená od afganského Talibanu, ktorý sa k moci vrátil v roku 2021, ale je jeho spojencom. Vzťahy medzi Kábulom a Islamabadom sa vyhrotili vlani v októbri, keď pri hraničných stretoch zahynuli desiatky vojakov, civilistov a ozbrojencov. Katarom a Tureckom sprostredkované prímerie sa doteraz viac-menej dodržiavalo, ale rozhovory neviedli k oficiálnej dohode.

Súvisiace články

Polícia Talibanu stráži oblasť,
Pakistan tvrdí, že pri útokoch v Kábule zasiahol vojenské a teroristické ciele
Zahraničné
Príslušník ozbrojeného krídla kurdsko-iránskej
Pri útoku v blízkosti hranice so Sýriou boli zabití 6 proiránski bojovníci
Zahraničné
Teroristický útok na WTC
SKRYTÁ HROZBA z Iránu: Expert VARUJE USA pred útokom, aký sa odohral dňa 11. septembra!
Zahraničné
Nová vlna útokov: Izrael
Nová vlna útokov: Izrael udrel na ciele v Iráne, hlásia veľké škody!
Zahraničné

Herec Neužil: Moja postava je nositeľom humoru vo filme a zároveň antagonistom hlavného hrdinu
Správy
Herec Řezníček: Vo filme hrám hlavnú postavu, malého zlodeja Pobertu
Správy
Herec Jackuliak: Je pre mňa cťou, byť súčasťou festivalu
Dnes zasadne vláda: Rokovať bude o zmenách v povinnej práci aj o nových členoch Rady PMÚ
Domáce
Tvrdý dopad novej legislatívy: Bez poistky neprejdete cez STK! Odborníci varujú pred veľkým chaosom
Domáce
AKTUÁLNE V Bratislave havaroval autobus! Vodiči sa na D2 zdržia v kolóne
Domáce
Ranná havária autobusu na D2 v Bratislave spôsobila veľké kolóny, vodiči stratia desiatky minút
Šok pri frankfurtskom letisku! Strieľalo sa, hlásia dvoch mŕtvych
Zahraničné
V Indonézii zadržali troch Európanov: Mali vyrábať a šíriť pornografiu
Zahraničné
Trump má na muške ďalší štát: Bude mi česť ho získať!
Moderátor Oscarov si RÝPOL do Trumpa: Kvôli Epsteinovi... To chcelo odvahu!
Zahraniční prominenti
Vlado Kobielsky priznal, čo ho na Let's Dance vytáča: Toto neznášam!
Domáci prominenti
Adriana Sklenaříková ukázala MAMU (78): Je jasné, po kom zdedila krásu!
Domáci prominenti
Sexuálny škandál, alkohol, drogy: Otcovu slávnu pornonahrávku objavil syn na internete!
ŠOK pod oltárom na Skalke: Archeológovia našli POZOSTATKY obra z minulosti, z jeho tela však ZMIZLI dôležité časti!
Zaujímavosti
Pozrite si hodinky: Odborníci odhalili ideálny čas na INTIMITU podľa vášho veku, večer to prekvapivo NIE JE!
Zaujímavosti
Toto sú najobávanejšie lekárske vyšetrenia: Bojíte sa ich aj vy?
PRVÝKRÁT v živote ochutnal čaj: Úprimná reakcia muža sa stala hitom internetu! Žil v Británii a NIKDY nepil čaj?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!

Bývalý tenista sa dopustil odporných prehreškov: Bol som sám zo seba znechutený
Svetová elita mieri do Prahy: Česko bude spolu s Kanadou hostiť hokejový Svetový pohár 2028
Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Americký generál nechal tajné mapy vo vlaku v Poľsku. Zmizli na 24 hodín
V našom vesmírnom susedstve sa skrýva bizarná planéta L 98-59 d. Vedci hovoria o úplne novom type sveta
Vedci sa pozreli na vôňu egyptských múmií. Objavili v nej stopu tajomstva starého 2000 rokov
Prečo v krabici nového smartfónu už nenájdeš nabíjačku? Ekológia v tom hrá menšiu rolu, než si myslíš
7 chýb, ktoré v interiéri kazia dobrý dojem. Čo robíme pri zariaďovaní zle?
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
MIMORIADNY ONLINE Rusi zaútočili
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusi zaútočili na ukrajinskú elektráreň! Prerušili dodávky vody

