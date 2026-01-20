Dráma na juhu Slovenska! Rozbesnený pes napadol poštárku

Poštárku napadol pes. (Zdroj: FB Polícia SR - Nitriansky kraj)
MAŇA - V obci Maňa v okrese Nové Zámky zaútočil pes na poštárku. Pes napadol poštárku v miestnej časti Malá Maňa po tom, ako ušiel z rodinného domu. Žena utrpela vážne zranenia, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa doterajších zistení napadol poštárku kríženec plemena stafordšírsky bulteriér. Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela, s ktorými bola následne prevezená na ošetrenie do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania.