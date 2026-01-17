Nová SUPERSCHOPNOSŤ z TikToku: Ženám po celom svete začali v tme SVIETIŤ PRSIA! VIDEO sa šíri rýchlosťou blesku

LONDÝN - Znie to ako výmysel zo sociálnych sietí, no TikTok momentálne zaplavili videá žien, ktoré tvrdia, že ich prsné implantáty „svietia v tme“. Používateľky si pod prsia priložia baterku, zhasnú svetlo – a objaví sa ružovkastý žiarivý efekt. Je to len bizarná zábavka, alebo dôvod na obavy?
Všetko odštartovalo video influencerky Julie Wisovej, ktoré má takmer 12 miliónov vzhliadnutí. Vo videu si priložila čelovku pod prsník a v tmavej kúpeľni sa objavil žiariaci ružový glóbus. „Nevymýšľam si, ľudia,“ reagovala prekvapene. „Nemôžem sa dočkať, keď rodine ukážem svoju novú superschopnosť,“ napísala s humorom.
Trend rýchlo nasledovali ďalšie ženy. Stella Tzortziová si pôvodne myslela, že ide o hlúposť, no po vyskúšaní ostala v šoku. „Je to veľký implantát, vidím ho celý,“ povedala vo videu, ktoré má takmer dva milióny vzhliadnutí. „Mala som pocit, že tam vidím dokonca aj značku.“ Podobne reagovala aj influencerka Mary Ashleeová, ktorá neveriacky opakovala: „Ty si zo mňa robíš srandu,“ keď jej prsia po nasvietení zažiarili, píše The Sun.
Prečo implantáty „svietia“?
Odpoveď je prekvapivo jednoduchá, fyzika a anatómia, nie žiadna porucha. Plastický chirurg Dr. Roshan Ravindran, šéf kliniky KLNIK, vysvetľuje, že implantáty nie sú rádioaktívne ani nijako nebezpečné. „Implantáty sú vyrobené z iného materiálu než prirodzené prsné tkanivo. Svetlo cez silikón alebo soľný roztok prechádza ľahšie než cez tuk a žľazové tkanivo,“ uviedol. „Nejde o to, že by implantát svietil. Svetlo sa len správa inak.“ Podobne to prirovnáva k situácii, keď si posvietite baterkou cez prsty, zrazu vyzerajú červenkasto a priesvitne.
Prezidentka Britskej asociácie estetických plastických chirurgov Nora Nugentová dopĺňa, že ide o jav nazývaný transiluminácia, ktorý sa môže objaviť aj pri iných tenkých tkanivách. Podľa odborníkov je tento efekt výraznejší u štíhlych žien, pri väčších implantátoch alebo ak sú uložené nad svalom, kde je menej prirodzeného krytia.
Americký chirurg Dr. Joubin Gabbay upozornil, že v niektorých prípadoch môže „svietenie“ naznačovať, že implantáty sú príliš veľké. „Koža je extrémne natiahnutá a veľmi tenká, takže svetlo cez ňu prejde bez problémov,“ vysvetlil. Zároveň však odborníci zdôrazňujú, že tento jav neznamená prasknutie, únik ani poškodenie implantátu.
Čo si dávajú ľudia na sebe meniť najčastejšie?
Krátka odpoveď znie: nie. „Nie je to nebezpečné, nie je to znak poruchy a určite nejde o nič mimozemské,“ ubezpečuje Dr. Ravindran. „Len optika, anatómia a trocha sociálnych sietí.“ Plastickí chirurgovia sa zhodujú, že ide skôr o kuriozitu či „párty trik“ než o zdravotný problém. Podľa údajov z roku 2022 je augmentácia pŕs najčastejším chirurgickým zákrokom v Spojenom kráľovstve:
- Zväčšenie pŕs – 6 707
- Zmenšenie pŕs – 5 613
- Abdominoplastika – 3 413
- Liposukcia – 3 002
- Operácia viečok – 2 778
- Operácia nosa – 2 220
- Facelift / lifting krku – 1 772
- Prenos tuku – 1 587
- Odstránenie implantátov – 1 008
- Labioplastika – 907