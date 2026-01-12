Vyhlásili ho za MŔTVEHO, zapli zips na vaku… o pár minút sa začal HÝBAŤ! Čo sa stalo, keď ho chceli BALZAMOVAŤ?

MISSISSIPPI - Prípad, ktorý obletel celý svet. Amerického farmára vyhlásili za mŕtveho a previezli do pohrebného ústavu. O niekoľko hodín neskôr však personál zažil šok. Muž sa v pohrebnom vaku začal hýbať a dýchať.
Sedemdesiatosemročný farmár Walter Williams z amerického štátu Mississippi sa v roku 2014 nečakane zapísal do svetových médií ako muž, ktorý vstal z mŕtvych. Dôchodcu prijali do nemocnice s diagnózou kongestívneho srdcového zlyhania a po večernej kontrole mu zdravotníci krátko po 21. hodine nedokázali nahmatať pulz. Koroner spolu so sestrami ho následne vyhlásil za mŕtveho.
Williamsa uložili do pohrebného vaku a previezli do pohrebného ústavu Porter and Sons Funeral Home. Tam sa mal začať proces balzamovania, ktorý slúži na spomalenie rozkladu tela pred verejným rozlúčením. Práve v tejto chvíli však nastal moment, ktorý nikto nečakal.
Toto nikto nečakal
Keď sa pracovníci pohrebného ústavu pripravovali na zákrok, všimli si, že mužove nohy sa začali hýbať. Krátko nato sa objavili aj náznaky dýchania. „Keď sme ho dostali do miestnosti na balzamovanie, videli sme, ako sa mu hýbu nohy, akoby kopal. Začal aj slabo dýchať,“ povedal vtedy pre CNN koroner okresu Holmes Dexter Howard.
Na miesto okamžite privolali záchranárov a Waltera previezli späť do nemocnice. Lekári neskôr naznačili, že za zdanlivým vymiznutím životných funkcií mohla stáť kombinácia liekov alebo porucha kardiostimulátora. Prípad hlboko zasiahol aj samotného koronera, ktorý má za sebou viac než dve desaťročia praxe. „Každý prípad je pre mňa poučením,“ uviedol Howard. „A z tohto som si odniesol jedno – zázraky sa dejú.“
Emotívne chvíle po prebudení
Rodina bola po správe o jeho „prebudení“ v šoku. Williamsov synovec Eddie Hester pre britský Mirror opísal dramatické hodiny: „Videl som, ako ho uložili do vaku a zapli zips. Bolo to okolo pol jedenástej večer. O dve tridsať ráno mi zavolal bratranec a povedal: „Ešte nie.“ Nechápal som, čo tým myslí. A on dodal: „Otec je stále tu.‘“
Podľa koronera pre BBC rodina prežívala obrovskú radosť aj neveru. „Nikdy som nič podobné nezažil,“ priznal Howard. „Dúfam, že bude ešte pokračovať ďalej.“ Walterova dcéra Martha Lewisová opísala chvíle po jeho prebudení emotívne: „Zrazu mal v sebe opäť viac života. A keď sme prestali hovoriť, spýtal sa nás: „Prečo ste všetci stíchli?‘ Hallelujah, ďakujem Ježišovi. Nebol ešte jeho čas.“
O 15 dní prišla ďalšia smrť
Príbeh však má aj smutnú bodku. Len pätnásť dní po tom, čo zaujal celý svet, Walter Williams – prezývaný Snowball – zomrel vo svojom dome v Lexingtone v Mississippi. Stalo sa tak 14. marca 2014 o 4.15 ráno. Tentoraz už prirodzenou smrťou. „Myslím, že teraz je už naozaj preč,“ povedal jeho synovec. Dva týždne, ktoré rodina navyše dostala, označil za zázrak. „Bol to dvojtýždňový zázrak a užil som si každú minútu. Celá rodina tiež.“