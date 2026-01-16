DRÁMA v sklade: Vysokozdvižný vozík spustil katastrofu! Muža zavalilo 80 TON tovaru, prežil len zázrakom

BRAZÍLIA - V brazílskom sklade mrazených potravín sa odohrala nehoda, ktorá mohla skončiť tragédiou. Po zrútení regálov sa zamestnanec ocitol uväznený pod desiatkami ton zamrznutého tovaru a o jeho záchranu bojovali hasiči dlhé minúty.
V brazílskom sklade mrazených potravín sa odohrali dramatické chvíle, ktoré len zázrakom neskončili tragédiou. Zamestnanec obsluhujúci vysokozdvižný vozík totiž nešťastnou náhodou spôsobil zrútenie regálov naložených obrovským množstvom mrazeného tovaru a ocitol sa uväznený pod masou vážiacou desiatky ton.
Muž narazil pri cúvaní
Incident zachytáva aj video, na ktorom vidno, ako muž pri cúvaní s vozíkom narazil do jednej z políc. Stačil jediný náraz a regály sa začali postupne rúcať ako domino. Lavína zamrznutých výrobkov sa zosypala po celej dĺžke uličky a prakticky zablokovala veľkú časť skladu. Pracovník zostal zavalený pod hromadou tovaru, z ktorej nebolo možné uniknúť vlastnými silami, informuje G1.
Na miesto okamžite vyrazili hasiči a záchranári. Keď sa k mužovi dostali, bol síce uväznený, no našťastie pri vedomí. Záchranná akcia trvala približne pol hodiny, počas ktorej sa záchranári snažili bezpečne odstrániť ťažké balenia a konštrukcie bez ďalšieho rizika zrútenia. Po vyslobodení utrpel zamestnanec „len“ ľahšie zranenia – vykĺbený členok a podozrenie na zlomeninu lopatky. Po ošetrení ho previezli do nemocnice, kde podstúpil ďalšie vyšetrenia. Podľa prvých informácií mal obrovské šťastie, že incident prežil bez vážnejších následkov.