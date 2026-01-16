NAJVÄČŠIA záhada vesmíru: Vedci objavili TAJOMNÝ objekt Hubblovým teleskopom! Je to dôkaz temnej hmoty?

USA - Astronómovia objavili objekt, ktorý nemá žiadne hviezdy, no môže v sebe skrývať kľúč k jednej z najväčších záhad vesmíru. Tajomný Cloud-9, zachytený Hubblovým teleskopom, by mohol predstavovať „neviditeľnú“ galaxiu ovládanú temnou hmotou a ponúknuť jedinečný pohľad do úplných začiatkov kozmu.
Astronómovia s pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu narazili na mimoriadne zvláštny objekt, aký doteraz nepoznali – kozmický útvar bez jediného hviezdneho svetla. Tajomný Cloud-9, prezývaný aj „siedme nebo“, by mohol predstavovať jeden z najpresvedčivejších dôkazov existencie temnej hmoty a zároveň ponúknuť jedinečný pohľad do úplných počiatkov vesmíru.
Neobsahuje žiadne hviezdy
Medzinárodný tím vedcov oznámil objav úplne nového typu vesmírneho objektu: rozsiahleho plynného mraku, v ktorom podľa všetkého dominuje temná hmota – jedna z najväčších nevyriešených záhad modernej astronómie. Cloud-9 je výnimočný tým, že neobsahuje žiadne hviezdy, čo z neho robí extrémne netypický objekt.
Práve absencia hviezd vedie vedcov k domnienke, že by mohlo ísť o akúsi „nepodarenú“ galaxiu, ktorá nikdy nedokázala rozsvietiť svoje vlastné hviezdne jadro. „Vieme, že väčšina hmoty vo vesmíre je pravdepodobne tvorená temnou hmotou, no jej priame pozorovanie je mimoriadne náročné, keďže nevyžaruje svetlo,“ vysvetlil spoluautor štúdie Andrew Fox zo Space Telescope Science Institute pre Európsku vesmírnu agentúru. „Cloud-9 nám poskytuje vzácnu príležitosť sledovať objekt, v ktorom temná hmota zjavne zohráva hlavnú úlohu.“
Vedci sa vďaka nemu priblížia k pochopeniu temnej hmoty
Prvé náznaky existencie tohto záhadného útvaru sa objavili už pred tromi rokmi, keď čínsky rádioteleskop FAST zachytil nezvyčajné signály v blízkosti galaxie Messier 94. Až detailné pozorovania Hubblovým teleskopom však potvrdili, že ide o samostatný a mimoriadne neobvyklý kozmický objekt. Objav Cloud-9 tak nepredstavuje len fascinujúci prírastok do mapy vesmíru, ale aj nádej, že vedci sa vďaka nemu priblížia k pochopeniu temnej hmoty a procesov, ktoré formovali vesmír krátko po jeho vzniku pred približne 13,8 miliardami rokov.