Horor na streche a v púšti: TOTO sú najhoršie sexuálne experimenty, aké sa kedy stali! TU sa na intímnosti NIKDY nehodia

USA – Túžba po extrémnych zážitkoch dokáže ľudí dostať do poriadnych problémov. Najmä tí, ktorí radi posúvajú hranice intimity, priznávajú, že nie každá odvážna fantázia končí podľa predstáv. Používatelia sociálnej siete Reddit sa nedávno pustili do spomínania na svoje najhoršie erotické experimenty – a výsledkom boli príbehy plné bolesti, trápnosti aj čierneho humoru.
Podľa viacerých prispievateľov je najväčšou chybou zlé zvolenie miesta. Jeden z nich opísal noc strávenú v púšti neďaleko Las Vegas, ktorá sa zmenila na horor. Po zotmení sa okolo nich začali hmýriť neidentifikovateľné živočíchy a romantika sa rýchlo vytratila. „Nočné púštne tvory majú oveľa viac energie, než by ste čakali,“ priznal s odstupom času.
Ďalší sa rozhodol pre dobrodružstvo v prenajatom skladovom priestore, no zabudol na jednu drobnosť – prevádzkové hodiny. Po zatvorení brány zostal uväznený v areáli až do rána, navyše v prostredí, kde sa to hemžilo hmyzom a plazmi. „Určite to nebol priestor, kde by ste sa chceli ocitnúť po tme,“ zhodnotil lakonicky.
Viac stresu než potešenia
Niektorí varovali aj pred verejnými miestami, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia lákavo, no v praxi prinášajú viac stresu než potešenia. Knižnice sú podľa nich plné kamier, pláže zas piesku, ktorý sa dostane úplne všade. Strechy budov sú samostatnou kapitolou – jeden z komentujúcich detailne opísal, ako mu tvrdý povrch a ostré okraje krytiny spôsobili zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.
Objavili sa aj priznania k nevydareným „experimentom“, pri ktorých ľudia podcenili fyzikálne či chemické zákony. Kombinovanie intimity s jedlom, nápojmi či lepkavými látkami sa podľa viacerých skončilo silným pálením, podráždením a následným upratovacím maratónom. „Niektoré veci jednoducho nepatria tam, kam si myslíte,“ odkázal jeden z nich ostatným.
Azda najnepríjemnejší zážitok opísal používateľ, ktorý sa zúčastnil swingers párty s pochybnou hygienou aj atmosférou. „Vyzeralo to, akoby tam ľudia zablúdili cestou z autobusovej zastávky,“ napísal a dodal, že z večera si odniesol spomienku, na ktorú by najradšej zabudol.
Zadnú časť lietadla si pomýlili so spálňou
Kuriózne situácie sa nevyhýbajú ani vzduchu. Letuška Suzanne Bucknamová pre denník New York Post prezradila, že počas svojej kariéry prichytila pár, ktorý si v zadnej časti lietadla pomýlil súkromie s verejným priestorom. Incident vyústil do núdzového pristátia a vyvedenia pasažierov z paluby. „Let pokračoval, ale už bez nich,“ dodala.
Hoci podobné správanie nie je vždy priamo trestným činom, v mnohých prípadoch môže viesť k obvineniu z narušenia verejného poriadku. Príbehy z Redditu tak slúžia ako netradičné, no výstižné varovanie: fantázia je jedna vec, realita druhá – a niekedy poriadne bolí.