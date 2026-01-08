Najextrémnejšie zimy v dejinách: Roky, keď zamrzli rieky, morské zátoky aj celá Európa

Zima má schopnosť zmeniť životy ľudí aj dejiny celých národov. Extrémne mrazy, nezvyčajne dlhé zimy a silné snehové kalamity zanechali svoje stopy v kronikách, kde často pôsobia až neuveriteľne – rieky a prístavy zamrzli, mestá boli pohodené snehom a krajiny ochromila kríza. Niektoré z týchto období ovplyvnili hospodárstvo, vojenské operácie aj každodenný život obyvateľov celej Európy.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Petarda amputovala mužovi ruky: Polícia zverejnila ODSTRAŠUJÚCE VIDEO... Mrazivé zábery zo zásahu!
AKTUÁLNE Vražda kúsok od Bratislavy: Na mieste je polícia! PRVÉ informácie o tom, čo predchádzalo tragédii