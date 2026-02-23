Čo priniesol uplynulý týždeň? Otestujte svoje vedomosti v aktuálnom KVÍZE o top udalostiach

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Martin Baumann, SITA/AP/Hassan Ammar, TASR/Ján Krošlák)
BRATISLAVA - Aj uplynulý týždeň bol bohatý na viacero udalostí, ktoré medzi Slovákmi rezonovali. Od politických rozhodnutí, cez športové výsledky, až po celospoločenské témy – máte prehľad o tom, čo sa dialo? Otestujte svoje vedomosti v našom týždennom kvíze a zistite, ako pozorne sledujete aktuálne dianie. Možno vás niektoré otázky prekvapia a iné utvrdia v tom, že ste stále v obraze. Ukážte, že dokážete držať krok s dôležitými udalosťami!
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×