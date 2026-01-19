Je to oficiálne! Japonská premiérka rozpustí parlament, vyhlási predčasné voľby

TOKIO - Japonská premiérka Sanae Takaičiová oznámila, že v piatok rozpustí parlament a vyhlási predčasné parlamentné voľby. U voličov si tým chce overiť, či je podľa nich „spôsobilá“ v krajine vládnuť, píše správa agentúr AFP a Reuters.
„Dnes som sa ako predsedníčka vlády rozhodla 23. januára rozpustiť dolnú komoru (parlamentu),“ vyhlásila na tlačovej konferencii. „Je Sanae Takaičiová spôsobilá byť premiérkou? Chcela by som požiadať zvrchovaný ľud, aby rozhodol,“ pokračovala. Voliči v predčasných voľbách 8. februára rozhodnú o novom zložení 465-člennej dolnej komory parlamentu. „Po rozpustení dolnej komory 23. januára bude stanovený harmonogram, podľa ktorého sa kampaň začne 27. januára a hlasovanie a sčítanie hlasov sa uskutoční 8. februára,“ povedala premiérka novinárom.
Predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP) Takaičiová sa v októbri 2025 stala prvou ženskou premiérkou v histórii Japonska. Podľa agentúry Reuters môže vypísaním predčasných volieb využiť súčasnú silnú podporu verejnosti na upevnenie vlastnej pozície a posilniť zastúpenie LDP v parlamente.