Prekvapivé zistenie z Arktídy: Toto sa deje s prírodou na severe planéty

ARKTÍDA zostáva podľa novej štúdie aj napriek plošnému otepľovaniu veľmi rôznorodá. Reakcia arktických rastlín na klimatickú zmenu sa v rôznych oblastiach líšia. Medzinárodný tím vedcov, medzi ktorými bol aj zástupca českobudějovického biologického centra, 40 rokov sledoval viac ako 2000 rastlinných arktických spoločenstiev.
