Neuveriteľné fakty o Santovi: Letí šialenou rýchlosťou a jeho soby spia pri prežúvaní

Santa Claus je magická bytosť, ktorá nosí darčeky deťom po celom svete a výdatne si pri tom pomáha kúzlom Vianoc. No práve v prípade magických bytostí býva o to zaujímavejšie pozrieť sa na ne pohľadom vedy. Prinášame vám výber známych i menej známych vedeckých faktov o Santa Clausovi.

Domáce správy

POZOR na tieto potraviny: Obchody sťahujú z predaja základné výrobky! Nekonzumujte ich, môžu byť nebezpečné
Domáce
TRAGICKÁ dopravná nehoda v Prievidzi: Z auta zostal len vrak, pomoc prišla až po HODINÁCH! Vodičovi už nedokázali pomôcť
Domáce
Zdravotní záchranári zasahovali počas Štedrého dňa v 1563 prípadoch
Domáce
Nitra sa chystá na legendárny silvestrovský beh: Najnáročnejšia trať, unikátna medaila a výnimočná atmosféra
Nitra sa chystá na legendárny silvestrovský beh: Najnáročnejšia trať, unikátna medaila a výnimočná atmosféra
Nitra

Zahraničné

EXTRÉMNE počasie v Kalifornii: FOTO Búrky spôsobili obrovské záplavy! Ľudí vyslobodzovali z áut aj domov
Zahraničné
Blízko Kilimandžára sa zrútil vrtuľník: Na palube boli dvaja českí občania! Nehodu nikto neprežil
Zahraničné
Svetom sa šíri ZÁHADNÝ VÍRUS: Tieto príznaky sú typické! Naberá na sile a lekári netušia, ako ho liečiť
Zahraničné
Ako často meníte zubnú kefku? Odpoveď zubára vás možno poriadne prekvapí: TÚTO chybu robí pri čistení zubov takmer každý
Zahraničné

Prominenti

Smutná správa z Hollywoodu. Zomrel herec (†60) zo seriálu Priatelia!
Zahraniční prominenti
Neuveriteľné premeny rozprávkových princezien: Pozrite, ako sa zmenili vaše milované hrdinky!
Domáci prominenti
Vémola je v kritickom stave: Má šialené bolesti! Mlčanie prelomila aj Lela
Domáci prominenti
Zmena je život: Speváčku Cher (79) by ste s BLOND hrivou teraz nespoznali
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Neuveriteľné fakty o Santovi: Letí šialenou rýchlosťou a jeho soby spia pri prežúvaní
dromedar.sk
MINÚTY HRÔZY v saune: Dvere sa zasekli a trojica uviazla v ROZŽERAVENEJ SAUNE! Pomoc prišla z miesta, kde ju nečakali
Zaujímavosti
Spustili výrobu PRVÉHO SKUTOČNÉHO lietajúceho auta na svete! POZOR, háčik vás dostane: Na zemi ide len 40-tkou!
Zaujímavosti
Faraón Shoshenq III. bol OKRADNUTÝ? Objav prázdnej kráľovskej hrobky prepisuje históriu: TOTO tam zostalo!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!
Ruský plyn v Európe: Je jeho návrat po mieri vôbec reálny? Technicky áno, v ceste však stoja aj záujmy USA!

Varenie a recepty

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy

Šport

Karlos Vémola má šialené bolesti: Je v stave, ktorý sa blíži ku kritickému! Ostré slová manažéra
Karlos Vémola má šialené bolesti: Je v stave, ktorý sa blíži ku kritickému! Ostré slová manažéra
Bojové športy
VIDEO Najkrajší darček, aký mohol dostať: Slovenský brankár sa stretol s mega hviezdou
VIDEO Najkrajší darček, aký mohol dostať: Slovenský brankár sa stretol s mega hviezdou
Slováci v zahraničí
Obrovská tragédia počas dovolenky: Bývalý futbalový reprezentant (†34) tragicky zahynul
Obrovská tragédia počas dovolenky: Bývalý futbalový reprezentant (†34) tragicky zahynul
Nemecko
Ligová rada mala plné ruky práce: Padol verdikt po nedohranom zápase a bitke v Detve
Ligová rada mala plné ruky práce: Padol verdikt po nedohranom zápase a bitke v Detve
TIPOS Slovenská hokejová liga

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Mzda
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
CV a motivačný list
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Vzťahy na pracovisku
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Toto robí rozdiel medzi priemerným a úspešným zamestnancom. Ako ste na tom vy?
Motivácia a produktivita

Technológie

Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Správy
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Armádne technológie
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Veda a výskum

Bývanie

12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!

Pre kutilov

Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada

Stream naživo

Herečka Jessica Biel má za sebou skvelý rok a vychutnáva si sviatky s rodinou: Vianoce trávia všade, nie sú tradiční
Zahraničné celebrity
Herečka Jessica Biel má za sebou skvelý rok a vychutnáva si sviatky s rodinou: Vianoce trávia všade, nie sú tradiční
Domáce
POZOR na tieto potraviny: Obchody sťahujú z predaja základné výrobky! Nekonzumujte ich, môžu byť nebezpečné
Zahraničné
Blízko Kilimandžára sa zrútil vrtuľník: Na palube boli dvaja českí občania! Nehodu nikto neprežil
Domáce
TRAGICKÁ dopravná nehoda v Prievidzi: Z auta zostal len vrak, pomoc prišla až po HODINÁCH! Vodičovi už nedokázali pomôcť
Zahraničné
Svetom sa šíri ZÁHADNÝ VÍRUS: Tieto príznaky sú typické! Naberá na sile a lekári netušia, ako ho liečiť

