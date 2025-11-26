Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou

Na vrchu v talianskej Apúlii sa týči záhadný hrad Castel del Monte z 13. storočia. Tento jedinečný architektonický skvost dal postaviť cisár Fridrich II. a v roku 1996 bol zapísaný do zoznamu UNESCO. Osemuholníková pevnosť z diaľky pôsobí ako kamenná koruna položená na kopci, no návštevníkov láka nielen dokonalá symetria, ale aj tajomstvá a legendy, ktoré hrad obklopujú.
