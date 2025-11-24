Najprepychovejší majác sveta: Cordouan ukrýva dokonca aj kaplnku!

Na skalnatom ostrovčeku uprostred zelenomodrých vôd Biskajského zálivu sa z mora týči biela kamenná veža. Spája v sebe majestát katedrály, paláca a pevnosti. Ide o Cordouan, zrejme najkrajší a najprepychovejší maják sveta.
