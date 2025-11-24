Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Trápi vás vysoký tlak? Týchto 7 druhov ovocia môže pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody

Ilustračný obrázok
Vysoký krvný tlak sa často neohlási hneď. No jeho následky môžu byť vážne. Nový výskum ukazuje, že isté druhy ovocia dokážu podporiť zdravý tlak prirodzenou cestou. Zistite, ktoré to sú a prečo by mali byť súčasťou vášho taniera.

KVÍZ: Ako dobre poznáte svoje srdce? Prečítajte si tiež

KVÍZ: Ako dobre poznáte svoje srdce?

Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Zimné športy
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Zimné športy
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Prominenti

Domáce správy

Ministri Migaľ a Drucker
Domáce
FOTO Pamiatkári neveria vlastným OČIAM:
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE V Košiciach sa
Domáce
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA v bytovke: Bábätko zomrelo ihneď po narodení. Mrazivé SVEDECTVO, čo sa stalo v izbe
Košice

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
POZOR, veľká zmena v
Zahraničné
Taliani bojujú proti turistom:
Zahraničné
Robert Fico.
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Tomáš Palonder
Domáci prominenti
Vladislav Plevčík
Domáci prominenti
Smutná správa pre hudobný
Zahraniční prominenti
Miriam Kalisová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Trápi vás vysoký tlak?
vysetrenie.sk
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá
Zaujímavosti
Neuveríte, aké ľahké je
Zaujímavosti
Najprepychovejší majác sveta: Cordouan
dromedar.sk

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Domáce
Robert Dékány, odborník na
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Domáce

Ekonomika

Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

Obrovská smola počas rozcvičky: Známa lyžiarka sa vážne zranila a príde o olympiádu
Lyžovanie
FC Košice vyslyšali prosby fanúšikov: To, čo sme na nedávnom stretnutí sľúbili, aj plníme
Niké liga
VIDEO Takéhoto hráča ťažko nahradia: Škaredé zranenie Rusa v NHL, hokej si tak skoro nezahrá
NHL
Weiss drží Calzonovi palce a verí v úspešnú baráž Slovákov: Na reprezentáciu nechodím, ale zaslúžia si to
Slovensko

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia

Technológie

AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Hoaxy
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Android
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Android
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Pre kutilov

Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty

Stream naživo

5 mýtov o sexe, ktorým ženy stále veria: Takto si od seba odplašíte chlapa po svojom boku
Sex
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Pamiatkári neveria vlastným OČIAM:
Domáce
AKTUÁLNE V Košiciach sa
Domáce
POZOR, veľká zmena v
Zahraničné
