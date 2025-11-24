Trápi vás vysoký tlak? Týchto 7 druhov ovocia môže pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody

Vysoký krvný tlak sa často neohlási hneď. No jeho následky môžu byť vážne. Nový výskum ukazuje, že isté druhy ovocia dokážu podporiť zdravý tlak prirodzenou cestou. Zistite, ktoré to sú a prečo by mali byť súčasťou vášho taniera.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
EURÓPSKA mierová dohoda pre Ukrajinu: TOTÁLNY rozpor s Trumpovým návrhom! Škrty aj pre Putina
Pamiatkári neveria vlastným OČIAM: Bizarný omyl a pobúrenie na Spiši, v chránenom území začali ťahať asfalt!