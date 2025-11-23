Najzákernejší potok na svete: Vyzerá nevinne, no ukrýva smrť

V srdci anglického grófstva Yorkshire, neďaleko historického kláštora Bolton Abbey, sa nachádza úsek rieky, ktorý pôsobí pokojne a nevinne. V skutočnosti patrí k najnebezpečnejším miestam na Zemi. Volá sa Bolton Strid a napriek tomu, že má len asi dva metre na šírku, skrýva v sebe silu, ktorá zhltla všetkých, čo sa doň odvážili vstúpiť.
