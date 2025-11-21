Thajsko nie sú len krásne pláže: Päť prírodných zázrakov, ktoré vám vyrazia dych

Thajsko je známe svojou úžasnou prírodou, ktorá ponúka rozmanité scenérie od tropických ostrovov až po bujné pralesy a majestátne hory. Práve to sú hlavné dôvody, prečo si veľa cestovateľov vyberá dovolenku práve v týchto končinách.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
To myslí vážne?! Štátny tajomník rezortu obrany vyrazil všetkým dych: Celú Ukrajinu by dal Rusom
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Totálny dopravný KOLAPS: Havárie, uzavreté cesty a upchaté diaľnice