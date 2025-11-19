Biele zlato: K najväčším pokladom Ománu patria unikátne stromy

V údolí Dauka sa nachádza rezervácia, ktorá je domovom jedného z najcennejších zdrojov tejto arabskej krajiny - kadidlovníkov. Voňavá miazga z týchto stromov, ktorá sa v Ománe prezýva biele zlato, sa používa v tradičnej medicíne, pri náboženských rituáloch či v luxusnej parfumérii.
