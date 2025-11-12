Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Ako sa zbaviť čiernych bodiek? Najlepšie a najhoršie spôsoby podľa dermatológov

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Zistite, ako sa efektívne zbaviť čiernych bodiek bez poškodenia pokožky. Ktoré metódy fungujú, čomu sa vyhnúť a ako predchádzať ich vzniku podľa odborníkov na pleť.

Naozaj je ČAJ pre srdce zdravý? Takáto je pravda

Naozaj je ČAJ pre srdce zdravý? Takáto je pravda

Opitý kamionista driftoval na D1
Správy
Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3000 do 20.000 eur, uviedol Ráž
Správy
Tlačová konferencia ministrov Roberta Kaliňáka a Jozefa Ráža po rokovaní vlády
Správy

Domáce správy

Robert Fico a Matúš
Smer-SD ponúkol Šutajovi Eštokovi právnu pomoc v súvislosti s rozsudkom, uviedol premiér
Domáce
Polícia v Trnavskom kraji
Polícia skontrolovala v Trnavskom kraji 226 predajní, zistila tri krádeže
Domáce
Napätie v Rade STVR:
Napätie v Rade STVR: Spor Machalu s Gallom prerástol do konfliktu, rokovanie uzavreli pred verejnosťou
Domáce
Martin získa modernú atletickú halu: Mesto dostalo 5 miliónov na veľkú športovú investíciu
Martin získa modernú atletickú halu: Mesto dostalo 5 miliónov na veľkú športovú investíciu
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Nemecká polícia zadržala člena Hamasu po príchode z Česka
Zahraničné
FOTO Poľský turista Igor Holewiński
TRAGÉDIA na Madeire: Igor (†31) sa vybral na túru a už sa nevrátil, TOTO boli jeho posledné slová!
Zahraničné
FOTO Odporná ohavnosť v hlavnom
Odporná ohavnosť v hlavnom meste: Starý chlap (67) vlákal mladé dievčatko do výťahu, do ruky jej dal ...
Zahraničné
Ilustračné foto
Epstein podľa amerických demokratov v súkromných e-mailoch spomenul Trumpa
Zahraničné

Prominenti

Separ sa OBHAJUJE po
Separ sa OBHAJUJE po kauze Nepál: Som umelec! Posúďte sami z fotiek, také graffiti ste už videli?
Domáci prominenti
Lucie Vondráčková, Zdeněk Polívka
Vondráčková (45) vraj odkopla mladšieho milenca (27): NEVERA a dieťa s inou?!
Domáci prominenti
Cleto Escobedo III
Obrovský smútok v šoubiznise: Celebrity oplakávajú smrť známeho hudobníka (†59)
Zahraniční prominenti
Víťazka Ruže 3 mesiace
Víťazka Ruže 3 mesiace po ROZCHODE s Rasťom: Už má nového! FOTO
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako sa zbaviť čiernych
Ako sa zbaviť čiernych bodiek? Najlepšie a najhoršie spôsoby podľa dermatológov
vysetrenie.sk
Robíte toto každý deň?
Robíte toto každý deň? Lekári varujú: Holenie TEJTO časti tela vám môže spôsobiť vážne zdravotné problémy!
Zaujímavosti
Zabudnite na rozprávky: Táto
Zabudnite na rozprávky: Táto matka používa HOROR, aby jej deti poslúchali! Internet hovorí o TERORE, ona sa len smeje
Zaujímavosti
Veterinár bije na poplach:
Veterinár bije na poplach: Prestaňte sa bozkávať so svojím psom! Jeho sliny vás môžu zabiť
Zaujímavosti

Dobré správy

Hypotéka, účet, transakčná daň
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Vláda po vlakových nehodách otvára peňaženku: Zranení majú dostať od štátu tisíce eur! (foto)
Vláda po vlakových nehodách otvára peňaženku: Zranení majú dostať od štátu tisíce eur! (foto)
Vodiči pozor: Náhla zmena, veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa napokon odkladá!
Vodiči pozor: Náhla zmena, veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa napokon odkladá!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!

Šport

FOTO Čajkovský sa rozhodol pre zmenu dresu: Po dlhoročnom pôsobení v Rusku sa vracia do Európy
FOTO Čajkovský sa rozhodol pre zmenu dresu: Po dlhoročnom pôsobení v Rusku sa vracia do Európy
Európa
Upratovanie v Košiciach pokračuje: Niektorí hráči boli preradení do rezervy, ďalší s podmienkou
Upratovanie v Košiciach pokračuje: Niektorí hráči boli preradení do rezervy, ďalší s podmienkou
Niké liga
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Na tenkom ľade: 12 zásadných otázok od prvého po posledný tím pred pokračovaním Tipsport ligy
Na tenkom ľade: 12 zásadných otázok od prvého po posledný tím pred pokračovaním Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava

Kariéra a motivácia

Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Pracovné prostredie
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
CV a motivačný list
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Rady a tipy

Technológie

Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Správy
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Android
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Veda a výskum
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
Windows

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Stream naživo

Zbalila som môjho šéfa, no potom prišlo vytriezvenie: Život v luxuse sa zmenil na niečo, čo by nechcela žiadna žena
Partnerské vzťahy
Zbalila som môjho šéfa, no potom prišlo vytriezvenie: Život v luxuse sa zmenil na niečo, čo by nechcela žiadna žena
Poľský turista Igor Holewiński
Zahraničné
TRAGÉDIA na Madeire: Igor (†31) sa vybral na túru a už sa nevrátil, TOTO boli jeho posledné slová!
Odporná ohavnosť v hlavnom
Zahraničné
Odporná ohavnosť v hlavnom meste: Starý chlap (67) vlákal mladé dievčatko do výťahu, do ruky jej dal ...
Roman Novak s manželkou
Zahraničné
Únos a beštiálna vražda v Dubaji: Telo ruského krypto-milionára aj s manželkiným našli rozštvrtené v púšti
Napätie v Rade STVR:
Domáce
Napätie v Rade STVR: Spor Machalu s Gallom prerástol do konfliktu, rokovanie uzavreli pred verejnosťou

