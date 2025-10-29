Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Padajú okrem listov aj vaše vlasy? Pomôže im TOTO

Na jeseň nezvyknú opadávať len listy zo stromov. Aj koruna krásy v tomto období stráca na sile. Ak aj vám padajú vlasy, mali by ste vyskúšať silu ryžovej vody. Dodá im pevnosť, lesk aj zdravie.

Takéto sú príznaky reumatoidnej artritídy, ktoré často PREHLIADAME

Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Správy
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Zoznam TV
Adam Hagara: Na nakrúcaní NEPELU bolo najťažšie toto!
Vlk dravý (Canis lupus)
Tajnosti okolo odstrelov vlkov: V rozpore s pravidlami mal strieľať aj vysoký funkcionár, aktivisti podávajú podnet
Domáce
Polícia varuje pred zlodejmi na cintorínoch: Ako ochrániť osobné veci pri návšteve hrobov?
Domáce
Lekárske odborové združenie volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa UNB
Domáce
V Bratislavskom kraji výrazne vzrástol počet prípadov chrípky, najviac hlásia dospelí
Bratislava

Dvaja zadržaní muži sa čiastočne priznali: Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad
Zahraničné
Desivý hlas z Moskvy: Konečne všetko vymažeme z povrchu zeme! Zaútočíme plnou silou
Zahraničné
OSN odsúdila útoky Izraelu na Gazu, pri ktorých zahynulo vyše 100 Palestínčanov
Zahraničné
Litva zatvára hranice s Bieloruskom: Hybridné útoky balónmi núti Vilnius k prísnym obranným opatreniam
Marián Slovák 12 rokov po MŔTVICI: Rázne sekol s TÝMTO a... Čomu sa dnes venuje?
Domáci prominenti
Kauza Nepál pokračuje! Separ vracia Nvotovej úder: Toto Dorote odkazuje...
Domáci prominenti
Po obnovenom vzťahu ďalší ROZCHOD: Prominentnému páru NEVYŠLA ani druhá šanca!
Zahraniční prominenti
Hrob Karola Duchoňa (†35): Veľké ZMENY tesne pred Dušičkami!
Padajú okrem listov aj vaše vlasy? Pomôže im TOTO
vysetrenie.sk
Tichý príznak nádoru? Varovný signál, ktorý si väčšina ľudí mýli s úzkosťou: Lekári bijú na poplach!
Zaujímavosti
Radikálny krok škôl priniesol prekvapivé výsledky: Úplný zákaz mobilov v triedach! Funguje to... alebo len naoko?
Zaujímavosti
Revolúcia v cestovaní: Čoraz viac ľudí lieta úplne bez batožiny
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
KFC Komárno – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z dohrávky 3. kola Niké ligy
Niké liga
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Cyklistika
FC Spartak Trnava – FC Košice: Online prenos z dohrávky 4. kola Niké ligy
Niké liga
Očakávané gólové hody sa nekonali: Žilina sa proti treťoligistovi zahrávala s ohňom
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Veda a výskum
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Technológie
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Bezpečnosť
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Partnerské vzťahy
Domáce
Tajnosti okolo odstrelov vlkov: V rozpore s pravidlami mal strieľať aj vysoký funkcionár, aktivisti podávajú podnet
Zahraničné
Desivý hlas z Moskvy: Konečne všetko vymažeme z povrchu zeme! Zaútočíme plnou silou
Zahraničné
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal MANIAK: Kozu nalákal na jablká a potom ju ZNEUŽIL! Zviera utrpelo zranenia
Domáce
Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov v Karibiku! STOPY vedú až na Slovensko: Veľká medzinárodná operácia

